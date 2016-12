Presa germană şi austriacă remarcă „paiul” din ochii lui Băsescu

Încă o dată se dovedeşte că interesele de conjunctură ale preşedintelui Traian Băsescu au fost puse mai presus de interesul naţional. Dacă noi, adică doar Traian Băsescu, nu am fost în stare să apreciem calităţile de manager ale primarului Sibiului, iată că o fac alţii. Chiar dacă s-au putea spune că ar fi puţin subiectivi, pentru că este de-al lor, germanii, care par a fi un pic mai deştepţi decît noi, lucru dovedit prin nivelul de trai, au spus sus şi tare că l-ar sprijini pe Klaus Iohannis în cazul în care ar ajunge premier. Acest lucru a fost scos în evidenţă în presa germană, care subliniază calităţile primarului oraşului Sibiu, Klaus Iohannis, propus de opoziţia parlamentară din România în funcţia de premier. Deutsche Welle afirmă, în pagina online, că Iohannis s-ar bucura de sprijinul cancelarului german Angela Merkel. „Se aşteaptă ca germanul Klaus să rezolve problema”, notează în ediţia de ieri Frankfurter Allgemeine Zeitung, făcînd referire la calităţile primarului Klaus Iohannis, care a convins electoratul sibian să-l aleagă pentru a treia oară. Frankfurter Allgemeine Zeitung pune accentul pe „eficienţă şi temeinicie”, principalele calităţi ale primarului Iohannis, care au adus prosperitate Sibiului. Şi Financial Times Deutschland consacră un articol pe această temă, intitulat „Un german pentru Bucureşti”. „E mare, blond, pragmatic şi a făcut din Sibiu, din Hermannstadt-ul transilvan, un model de succes”, subliniază Financial Times Deutschland, care menţionează că în situaţia în care ar ajunge premier, „Klaus Iohannis se va bucura, fără îndoială, de sprijinul cancelarului (german) Angela Merkel. Cei doi vor avea, cu siguranţă, o bază de discuţie, ca de la fizician la fizician”. Publicaţia vieneză Die Presse sesizează că Iohannis nu este pe placul preşedintelui Traian Băsescu, făcînd referire, de asemenea, la calităţile primarului sibian. Evoluţiile de pe scena politică românească sînt prezentate sub titlul „Acutizarea crizei în România” de cotidianul elveţian de limbă engleză Neue Zurcher Zeitung. Presa de limbă germană vede în Johannis un salvator al României „haotice şi sălbatice”. Primarul de succes al Sibiului, românul de origine germană Klaus Johannis, care a reuşit să transforme oraşul într-o „perlă” şi nici nu se lasă mituit, este „salvatorul” care poate scoate România din haosul ce pare să se adîncească tot mai mult, scria ieri presa din Germania şi Austria.