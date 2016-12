Presa internaţională rememorează evenimentele din România, la 25 de ani de la Revoluţie

Presa internaţională comemorează Revoluţia din România din decembrie 1989, la 25 de ani de la aceste evenimente, rememorate de reporteri care s-au aflat pe teren la momentul respectiv sau de români care au participat la proteste. Una dintre victimele revoltei care l-a îndepărtat de la putere pe dictatorul român Nicolae Ceauşescu a fost corespondentul agenţiei Associated Press, John Daniszewski, în prezent senior editor în cadrul agenţiei, care la 23 decembrie 1989 a fost împuşcat de trei ori în timp ce acoperea evenimentele de la Timişoara. La 25 de ani de la Revoluţie, AP publică din nou relatarea lui Daniszewski de pe patul de spital din Belgrad, Serbia, din 26 decembrie 1989, care descrie situaţia infernală din România acelor zile. Reporterul povesteşte că a zburat în ziua de 22 decembrie de la Belgrad către Varşovia, după care a închiriat o maşină la aeroport şi s-a îndreptat către graniţa cu România. Chiar înainte de a intra în România, el s-a întâlnit cu un jurnalist iugoslav, Ljuba Pajici, care i-a devenit companion. În seara zilei de 23 decembrie, când cei doi jurnalişti se întorceau cu maşina la hotel, urmaţi de doi jurnalişti italieni, într-o intersecţie cineva a îndreptat o lumină puternică spre ei şi le-a spus ceva în română. Dar până ca ei să poată răspundă sau să poată ieşi din maşină, Daniszewski a fost împuşcat. Cei doi jurnalişti au fost agresaţi şi li s-au furat banii. Unul dintre italieni a fost rănit grav, iar celălalt era nevătămat. La scurt timp după incident însă au sosit două ambulanţe care i-au luat pe cei doi jurnalişti răniţi. În ziua de Crăciun, Guvernul iugoslav şi AP au reuşit să organizeze transferul lui şi al unui reporter al televiziunii din Zagreb, rănit şi el, la Belgrad. Într-un alt reportaj, AP relatează povestea lui Adrian Kali, care îşi aminteşte cum o fetiţă în vârstă de doi ani a fost împuşcată mortal chiar sub ochii lui, în aceste zile tulburi de decembrie 1989. Agenţia France-Presse marchează, de asemenea, momentul Revoluţiei din România cu un material intitulat "În România, smartphone-uri şi ore de istorie pentru combaterea nostalgiei comunismului". "Să ştii de unde vii face parte din educaţia de bază şi am constatat că tinerii sunt foarte dornici să facă cercetări dacă li se oferă un instrument la îndemână", declară pentru AFP Tedy Necula, realizatorul unui documentar recent care strânge mărturii legate de comunism, filmate de tineri născuţi după 1989.