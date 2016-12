Presa resimte criza! Conţinut online contra cost

Tabloidul ”The Sun”, cel mai vândut ziar din Marea Britanie, şi cotidianul de interes general ”The Daily Telegraph” au anunţat că vor introduce taxe pentru accesarea conţinutului lor online. ”The Sun”, un ziar editat de compania News International, deţinută de magnatul Rupert Murdoch, va introduce o taxă pentru accesul la conţinutul său online în cea de-a doua jumătate a lui 2013. Actuala strategie a companiei, care le permite milioanelor de cititori accesul gratuit la conţinutul publicat pe site-ul The Sun, nu este sustenabilă. Site-ul The Sun este accesat în prezent de circa 30 de milioane de useri în fiecare lună, o cifră de peste zece ori mai mare decât tirajul zilnic al publicaţiei pe hârtie, de 2,4 milioane de copii. Introducerea sistemului de plată pentru accesarea conţinutului online al ziarului ”The Sun” în cea de-a doua jumătate a acestui an va coincide cu lansarea proiectului pe care tabloidul îl are cu Premier League, care va permite publicarea pe site-ul ziarului a unor înregistrări video cu golurile şi cu cele mai importante faze din meciuri.

Şi publicaţia britanică ”The Daily Telegraph”, editată de Telegraph Media Group, va taxa conţinutul său online, dar încă nu a anunţat momentul în care va fi implementat acest sistem. ”The Daily Telegraph” va deveni astfel primul ziar naţional de interes general din Marea Britanie care va introduce sistemul de taxare a conţinutului postat pe site-ul său. Cititorii telegraph.co.uk vor avea acces liber la 20 de articole online pe lună. Apoi, cititorii trebuie să plătească o taxă de 1,99 lire sterline pe lună (20 de lire sterline pe an), pentru a avea acces la conţinutul online al ”The Daily Telegraph” şi la cel care poate fi citit de pe telefoanele inteligente (smartphone). Va exista şi posibilitatea abonării la un pachet digital complet, care va include accesul la conţinutul online al ”The Daily Telegraph” şi ”Sunday Telegraph”, pe tablete, pentru 9,99 lire sterline pe lună (99 de lire sterline pe an). În ambele variante, înainte de a cere o taxă, Telegraph Media Group le va permite cititorilor site-urilor sale să le testeze gratuit timp de o lună. Decizia conducerii The Telegraph de a introduce sistemul de taxare a conţinutului său online vine după lansarea în noiembrie a acestui model de plată pentru site-ul său internaţional. Potrivit oficialilor companiei, nouă din zece persoane care au avut acces gratuit timp de o lună la site-ul publicaţiei şi-au arătat interesul de a se abona. Sistemul de taxare a conţinutului online, cu posibilitatea accesului gratuit la câteva materiale pe lună, a fost deja introdus de mai multe publicaţii din SUA, printre care şi „The New York Times”, şi din Canada. În Marea Britanie, acest sistem a fost deja implementat de publicaţia economică ”Financial Times”. În schimb, tot conţinutul de pe site-urile The Times şi The Sunday Times poate fi accesat numai în baza unor taxe.

Nu numai criza afectează mass-media. Radiodifuzorul public britanic BBC a anunţat că a suspendat difuzarea în Sri Lanka a serviciului său de radio World Service, din cauza întreruperilor şi interferenţelor permanente la care au fost supuse programele sale în respectiva ţară. Această decizie vizează programele în limbile engleză şi tamilă ale BBC, care emiteau pe reţeaua de radio de stat Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC). BBC a spus că serviciul său în limba tamilă a fost perturbat în perioada 16 - 18 martie, fapt pentru care grupul de media britanic s-a plâns cu privire la SLBC. În februarie 2009, BBC şi-a suspendat difuzarea programelor sale în FM în Sri Lanka, în circumstanţe similare, în contextul unui atac armat major asupra membrilor grupării de gherilă Tigrii Tamili din Sri Lanka, care militau pentru libertatea şi eliberarea patriei tamililor. BBC a precizat că programele sale sunt în continuare accesibile în Sri Lanka pe unde scurte şi pe internet.