Presa străină semnalează aprofundarea crizei politice din România

Presa internaţională trage noi semnale de alarmă asupra situaţiei create în ţară după ce Guvernul propus de Lucian Croitoru a fost respins de Parlament şi consideră că se accentuează instabilitatea politică din ţară, dar mai ales, pune sub semnul îndoielii cea de-a treia tranşă a împrumutului de la Fondul Monetar Internaţional. Agenţia China Nouă avertizează că situaţia politică incertă ar putea duce la întreruperea acordului cu FMI, ceea ce ar avea consecinţe grave asupra credibilităţii României pe plan extern. La rândul său, Euronews subliniază că cele trei partide de opoziţie s-au unit pentru a bloca numirea lui Croitoru, ceea ce reprezintă o veste proastă pentru Băsescu înaintea alegerilor prezidenţiale de la 22 noiembrie. Şi Agenţia DPA apreciază că respingerea Guvernului Croitoru a fost previzibilă, iar preşedintele ţării se confruntă cu presiunea de a nominaliza un nou candidat care să poată forma un Guvern funcţional, capabil să adopte reforme şi să propună un proiect de buget pe 2010, înainte de termenul limită din decembrie, stabilit de FMI, Banca Mondială şi UE. Radio France Internaţional atrage atenţia şi asupra recesiunii severe cu care se confruntă România. Cotidianul Le Pais apreciază că, în lipsa ajutorului de la forurile financiare internaţionale, România va trebui să recurgă la împrumuturi de la băncile interne, ceea ce va afecta sectorul privat. Agenţia Ansa, preluată de mai multe ziare italiene, prezintă doar pe scurt respingerea Guvernului, iar mai multe cotidiene britanice şi americane preiau ştirile difuzate miercuri de agenţiile Reuters şi Associated Press (AP). New York Times şi Irish Times preiau şi ele ştirea Reuters, în timp ce Wall Street Journal şi alte câteva ziare americane preiau ştirea AP.