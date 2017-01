Presa trece prin momente grele

Solistul formaţiei U2 şi cunoscut filantrop, colaborează, începînd din luna ianuarie, cu publicaţia americană „The New York Times”, unde va scrie o rubrică de opinie, pentru care va înregistra şi un podcast. Primul articol al lui Bono a apărut în ediţia de vineri a ziarului. Bono a declarat că este o onoare să colaboreze cu „The New York Times”, dar a precizat: „Nu am fost niciodată bun la puncte şi virgule”. Editorul Andrew Rosenthal, a precizat că „Bono este un om extraordinar care se gîndeşte în profunzime la arta pe care o practică şi la problemele majore cu care se confruntă lumea”. Rubrica lui Bono va acoperi o varietate de subiecte. Veteranul muzicii rock a mai lucrat ca editor, pentru o zi, în 2006, pentru publicaţiile „The Independent” din Marea Britanie şi „Libération” din Franţa, iar în 2007 a colaborat ca editor la ediţia din iulie a prestigioasei publicaţii „Vanity Fair”, în cadrul campaniei sale pentru combaterea sărăciei din Africa.

În vremuri de criză, alte ziare care nu şi-au găsit editori celebri care probabil că ar lucra pro-bono, conducerea cotidianului canadian „The Globe and Mail” a anunţat că va reduce efectivele cu 10%, adică un număr de 80-90 de angajaţi, aşteptînd în special plecări voluntare. Redactorul-şef Philip Crawley a anunţat că va aştepta cîteva săptămîni ca numărul angajaţilor să se reducă prin plecări voluntare pînă să treacă la concedieri. Motivul acestor reduceri de personal este scăderea veniturilor din publicitate, sumă estimată la 40 de milioane de dolari pentru anul fiscal în curs. „The Globe and Mail” are oricum prea mulţi angajaţi, circa 800 de persoane şi aparţine grupului CTVglobemedia, care deţine şi canalul de televiziune CTV. De altfel, şi conducerea televiziunii a anunţat 105 disponibilizări. Această acţiune nu este prima de acest fel în Canada. Luna trecută, cel mai important grup de presă Corporation Sun Media a anunţat reducerea personalului cu 600 de angajaţi, adică 10% din efectivul total. În noiembrie, un alt grup de presă cunoscut, Canwest Global Communications, a suprimat 560 de posturi, respective 5% din angajaţi.