Preşcolarii constănţeni nu mai au loc în grădiniţe!

Una dintre cele mai mari temeri ale părinţilor constănţeni se adevereşte. Grădiniţele nu au locuri suficiente pentru a primi toată populaţia preşcolară, în toamnă. Discuţiile pe această temă au pornit de cîteva luni, dar nicio soluţie salvatoare nu s-a găsit, nici din partea Ministerului Educaţiei, nici din cea a Inspectoratului Şcolar Judeţean. Preşcolarii care termină clasa pregătitoare şi intră la şcoală, în ciclul primar, lasă libere doar locurile clasei lor. Majoritatea covîrşitoare a părinţilor - 98% - aleg să-şi reînscrie copiii, an după an, pînă la terminarea ciclului preşcolar, în aceleaşi unităţi de învăţămînt şi nu este greu de înţeles de ce. În realitate, în afara cîtorva cazuri speciale, locuri libere la grădiniţe înseamnă exact numărul de locuri conţinute în cadrul grupei mici şi, respectiv, în cadrul clasei pregătitoare, cu unele diferenţe minore. Ţinînd cont de rata natalităţii (în special în mediul rural), nu este de mirare că locurile la grădiniţe sînt acum insuficiente. Explicaţia inspectorului general şcolar, Narcis Amza, pentru acest fenomen este, de fapt, povestea înscrierilor şi reînscrierilor în unităţile de învăţămînt preşcolar şi a tam-tam-ului generat de acestea. „În perioada de reînscriere, prioritate au avut copiii care sînt deja înscrişi în respectivele grădiniţe. Dacă unii intră la şcoală, în clasa I, atunci rămîn locuri libere. Eu recunosc că nu avem număr suficient de locuri pentru copii în grădiniţe”, a declarat Amza, într-o conferinţă de presă. Mai mult decît atît, şi copiii comasaţi în trei grădiniţe din centrul Constanţei au probleme, întrucît clădirile care adăpostesc aceste unităţi şcolare au fost revendicate. Drept urmare, ISJ Constanţa speră în construirea a două structuri, care să-i cuprindă pe aceşti copii. Pentru cealaltă problemă însă, această soluţie nu se aplică. Astfel, părinţii care nu au reuşit să-şi înscrie copiii la grădiniţă în grupa mică, au două posibilităţi. Prima este de neconceput pentru majoritatea dintre ei: să mai aştepte un an, timp în care să stea cu micuţul acasă. Cea de-a doua este să scoată bani serioşi din buzunarul părinţilor şi presupune să-şi înscrie copiii la o grădiniţă particulară. Media preţurilor grădiniţei particulare se învîrte în jurul a 400 de lei, lunar.

În prezent, în Constanţa, situaţia locurilor disponibile în grădiniţele de stat este următoarea: după reînscrieri, pentru perioada de înscrieri (1 - 10 iunie 2007) există 3.107 locuri pentru mediul rural şi 2.861 pentru mediul urban. Mai precis, pentru Constanţa există 1.261 de locuri (mult sub medie cererilor), în Năvodari 228, în Cernavodă 156, în Medgidia 383, iar în Mangalia 270. Mai mult, nouă grădiniţe din mediul rural au înştiinţat inspectoratul că numărul locurilor disponibile în aceste unităţi este egal cu zero. Aceste grădiniţe sînt Ghindăreşti, Horia, Tichileşti, Saraiu, Dulgheru, Vulturu, Gîrliciu, Vadu Oii şi GOP „Tic Pitic” Hîrşova. În oraşul Constanţa, fără locuri se declară a fi Grădiniţa nr. 45, Grădiniţa „Gulliver”, Grădiniţa nr. 46. Pentru Cernavodă, Grădiniţa nr. 5 a declarat aceeaşi situaţie. Raportul ISJ cu privire la aceste locuri nu este încă finalizat, deoarece mai există unităţile de învăţămînt preşcolar codaşe, care nu au trimis situaţiile actualizate.