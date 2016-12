Prescripţia electronică creşte performanţa!

Reducerea la jumătate a timpului petrecut la farmacie, creşterea performanţei in sistemul de sănătate, ceea ce va aduce la buget economii de cel puţin 10%, sunt avantaje ale prescripţiei electronice, în opinia preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Doru Bădescu. „Suntem o ţară cu 41,7 milioane de reţete pe an. Miza mea este ca banul asiguratului să fie cheltuit cât mai eficient”, a declarat şeful CNAS, care lansează luni sistemul prescripţiei electronice. Sistemul, care intră în funcţiune de luni 2 iulie, îşi propune ca până la sfârşitul acestui an cel puţin 80% din reţete să fie în noul format, trecerea completă la sistemul electronic fiind prevăzută pentru 1 ianuarie 2013, când prescrierea electronică şi eliberarea medicamentelor compensate se vor face exclusiv în sistemul prescripţiei electronice (online şi offline). Miza acestui sistem este uriaşă, în condiţiile în care valoarea medie a unei reţete în 2011 a fost de 130,9 lei, la o medie de aproximativ două reţete anual pe cap de locuitor. Odată cu introducerea acestui sistem, CNAS va primi raportări electronice, uşor de verificat, atât de la medici, cât şi de la farmacişti, astfel încât va putea compara dacă ceea ce prescriu medicii se regăseşte în ceea ce farmaciile eliberează la preţuri compensate. Până acum, ar fi fost necesară o armată de oameni pentru orice verificare, deoarece reţetele medicilor sunt arhivate şi stocate pe hârtie. „În ţările în care acest sistem a fost introdus, economiile la buget s-au situat între 10 şi 20% din valoarea facturilor”, spune dr. Bădescu, care a adăugat că mecanismul reţetei electronice ne asigură că sistemul nu va mai putea fi folosit decât pentru binele pacienţilor, medicilor şi farmaciştilor. Pentru pacient, noul sistem înseamnă că va primi tot o reţetă, emisă electronic, însă boala nu va mai fi menţionată explicit, ci va fi înlocuită de un cod, pentru confidenţialitate. De asemenea, pacientul va putea cumpăra medicamentele fracţionat de la mai multe farmacii, reţeta electronică funcţionând în regimul a maximum şapte reţete separate. Fracţionarea se referă numai la medicamentele luate separat, nu şi la cantitatea unui medicament. Un alt avantaj va fi acela că pacientul va sta mai puţin la coadă în farmaciile echipate cu cititorul de cod de bare, respectiv un minut si jumătate în medie, faţă de 5-6 minute în actualul sistem. În opinia preşedintelui CNAS, rolul medicului este să explice reţeta şi să dea denumirea şi preţul medicamentului, astfel încât pacientul să aibă o gamă mai largă de opţiuni, inclusiv generice. Medicii vor fi stimulaţi să treacă rapid la utilizarea reţetei electronice, astfel că aceia care reuşesc să utilizeze acest sistem în peste 70% din cazuri primesc 100 lei pe lună. Estimările CNAS sunt ca în prima lună să se ajungă la aproximativ 10% din reţete prescrise şi eliberate în noul sistem, urmând ca în 2-3 luni să se ajungă la aproximativ de 40-50%. Din totalul de 11.000 medici de familie, peste 90% au certificate digitale, fapt care le va permite emiterea reţetelor compensate în sistemul electronic.