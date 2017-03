Preşedinte ANT: Vrem să grăbim operaţiile de transplant pulmonar

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Transplant, Radu Deac, a declarat că vrea să urgenteze operaţiile de transplant pulmonar în ţară, acestea urmând să se facă la centrul Sfânta Maria din Bucureşti dacă verificările vor arăta că centrul este pregătit. "Odată acreditat acest centru, va rămâne acreditat. Raportul va fi gata cât mai curând posibil, nu poate trena. La Viena sunt cinci pacienţi pe lista de aşteptare şi ne ocupăm de căutarea unei soluţii. Vrem să grăbim operaţiile de transplant în ţară, aproape sigur la Sfânta Maria, şi până atunci, să avem un backup în alte centre din apropiere, din Europa. Se va confirma că toate lucrurile de la Sfânta Maria sunt în regulă. În mod clar, transplantul pulmonar trebuie făcut cât mai curând în România. Cel mai avansat centru este cel de la Sfânta Maria, deci concluziile sunt simple. Sigur, ar fi de dorit să existe două centre să aibă şi pacientul de unde alege", a declarat pentru MEDIAFAX preşedintele Agenției Naționale de Transplant (ANT), Radu Deac. După o întâlnire pe care a avut-o, miercuri, cu primarul general al Capitalei, ministrul Sănătăţii, Florin Bodog, a anunţat că va cere ANT să facă verificări la centrul Sfânta Maria, pentru a stabili dacă se pot efectua operaţii de transplant pulmonar. "Am dispus ca Agenţia Naţională de Transplant să efectueze un control la spitalul Sfânta Maria în vederea evaluării situaţiei la momentul de faţă pentru a putea să ia o decizie în cunoştinţă de cauză şi îmi vor da un raport. La Sfânta Maria nu vorbesc de o reacreditare. Direcţia medicală a spitalelor din Bucureşti mi-a făcut o solicitare de a verifica exact condiţiile existente la momentul de faţă în vederea includerii sau nu în programul de transplant. În funcţie de raportul ANT, dacă va fi cazul, voi trimite şi corpul de control. Se vor verifica toate standardele pe care trebuie să le îndeplinească o clinică în vederea transplantului. Dânşii au o grilă de evaluare care cuprinde absolut tot, dotare, curcuite, specialişti. Acea acreditare s-a dat în urmă cu un an, ştim că acolo nu s-a făcut niciun transplant, nicio modificare, iar eu, ca ministru, am dispus o verificare a condiţiilor", a declarat ministrul după întâlnirea cu Gabriela Firea. Scandalul legat de centrul de transplat de la Spitalul Sfânta Maria a început anul trecut, în noiembrie, după ce fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, în urma unui raport al inspecţiei sanitare care arăta că nu erau respectate condiţiile pentru efectuarea unui transplant pulmonar, a decis să nu permită efectuarea unor astfel de intervenţii chirurgicale, deşi centrul primise acreditare din partea ANT. Mai mult, Vlad Voiculescu a precizat că acea acreditare a fost eliberată în mod ilegal şi a formulat o plângere penală la Parchet împotriva celor care au dat avizele de funcţionare.

Până săptămâna aceasta, românii care aveau nevoie de un transplant pulmonar erau trataţi la clinica AKH din Viena, iar costurile erau suportate de statul român, însă această înţelegere nu a mai fost prelungită, astfel că, în prezent, aceste operaţii nu pot fi decontate la niciun centru medical din străinătate, iar în România nu există niciun centru de stat unde să se realizeze astfel de intervenţii. Actualul ministru al Sănătăţii, Florin Bodog, a explicat că până când nu va primi toate explicaţiile cerute de la ANT referitor la centrul Sfânta Maria, nu va fi de acord cu efectuarea transplanturilor acolo.