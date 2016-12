Preşedinte mai uşor de demis, Constituţie mai uşor de votat

Indiferenţa manifestată de români faţă de vot atunci când sunt chemaţi la referendum a dus la modificarea legii. Până acum, cuvântul de ordine pentru acest gen de consultări era “cvorum”. Tocmai această condiţie de a ieşi la urne 50% plus 1 l-a salvat pe Traian Băsescu de la demitere. Unii au zis că e o prostie pe care ne-au impus-o abuziv Curtea Constituţională şi Comisia Europeană, întrucât e inacceptabil ca un preşedinte ales fără cerinţa de cvorum să nu poată fi demis decât dacă participă la referendum jumătate plus unu dintre cetăţenii înscrişi pe listele electorale. Alţii s-au situat de partea cealaltă a baricadei. Fiecare cu argumentele lui. Cert este că legea a fost modificată, ieri, de deputaţi, cu 221 de voturi \"pentru\", 73 de voturi \"împotrivă\" şi două abţineri. Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect. Iniţiativa legislativă care a primit girul aleşilor neamului modifică Legea referendumului în sensul reducerii pragului de prezenţă la acest tip de scrutin de la 50% la 30%, dar şi introducerea condiţiei unui vot de 25% din alegători pentru validarea rezultatelor. Legea se aplică oricărui tip de referendum. Actul normativ a fost modificat în perspectiva revizuirii Constituţiei, pentru ca legea fundamentală să treacă mai uşor la urne.

SUSPENDARE MAI UŞOARĂ Prevederile actului normativ se aplică şi în cazul unei eventuale suspendări a preşedintelui ţării. Conform noului proiect, şeful statului poate fi demis dacă la vot se prezintă 30% din cei înscrişi pe listele electorale, iar 25% din cei înscrişi pe listele electorale votează pentru demitere. Legea mai are însă două hopuri: Curtea Constituţională şi Traian Băsescu, care trebuie să o promulge. Liderul deputaţilor PDL, Mircea Toader, a anunţat deja că PDL, UDMR şi PPDD vor ataca la Curtea Constituţională proiectul de lege. Liderul deputaţilor PDL, Mircea Toader, a atras atenţia că, dacă această lege va fi pusă în aplicare, orice primar din România va putea fi schimbat de 25% dintre cetăţenii de acolo şi acest lucru se poate întâmpla şi preşedinţilor consiliilor judeţene, ceea ce nu este normal.