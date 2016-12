Preşedinte pentru Zona Euro?!

În cursul zilei de ieri, bursele europene au deschis în scădere, în aşteptarea deciziilor ce urmau a fi luate în cadrul unei întrevederi anunţate a preşedintelui francez, Nicolas Sarkozy cu cancelarul german, Angela Merkel. Liderii Franţei şi Germaniei, sub presiune pentru a calma criza apărută în Zona Euro, au propus măsuri de întărire a controlului financiar la nivelul celor 17 state din Zona Euro. Preşedintele Sarkozy şi cancelarul Merkel pledează pentru introducerea în Constituţia statelor membre a unei prevederi care impune echilibarea bugetului. Statele din Zona Euro au la dispoziţie un an, până în vara anului viitor, pentru modificarea legii lor fundamentale. Totodată, cei doi oficiali pledează pentru controlarea strategiei economice, propunând reuniuni de două ori pe an şi crearea unei preşedinţii a Zonei Euro, care să aibă un mandat de doi ani şi jumătate, menită a unifica viziunea economică a statelor membre şi, eventual, a sancţiona decizii naţionale care intră în conflict cu strategia decisă. Cei doi lideri se află sub presiune pentru a elabora o strategie pentru aplanarea crizei datoriilor şi pentru a reinstaura încrederea în pieţele financiare, deşi până acum s-a evitat cu succes prăbuşirea economiei din Grecia, Irlanda şi Portugalia. Una dintre soluţii este crearea unui fond de salvare.