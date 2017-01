Preşedintele ANT Ovidiu Marian, acţionat în judecată pentru instigare la omor!

Hotelierii de pe litoral consideră că prin interviul acordat unei publicaţii centrale în care şeful Autorităţii Naţionale pentru Turism, Ovidiu Iuliu Marian a declarat că hotelierii trebuie împuşcaţi, le pune viaţa în pericol. Oricare psihopat poate considera că îşi face datoria “patriotică” de a-i suprima pe lucrătorii din industria turistică, dacă un oficial face astfel de afirmaţii fără precedent, sînt de părere hotelierii. Ei se pregătesc să strîngă rîndurile şi sînt sprijiniţi de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România şi de hotelierii din Delta Dunării care au un obiectiv comun: de a contracara haosul şi agresivitatea fără precedent a preşedintelui ANT prin acţionarea acestuia în judecată pentru instigare la omor.

Reacţiile hotelierilor de pe litoral la declaraţiile şocante ale preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT) Ovidiu Iuliu Marian continuă. Mai mulţi manageri de unităţi hoteliere s-au întrunit, ieri, la Mamaia, pentru a discuta asupra măsurilor care trebuie întreprinse avînd în vedere aprecierile triviale şi neavenite ale celui care se află în fruntea turismului românesc. "Hotelierii din Mamaia au hotărît să se unească cu cei din alte staţiuni de pe litoral, cu atît mai mult cu cît semnalele sînt pozitive, şi investitorii din zona de sud agreînd această idee. De asemenea, avem sprijinul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România, precum şi sprijinul agenţilor economici din Delta Dunării. Dorim să devenim o forţă pentru a promova turismul românesc în această parte a ţării, mai ales că sîntem puşi în situaţia de a contracara haosul şi agresivitatea fără precedent a preşedintelui ANT. Toţi vrem să revigorăm acest segment economic care este foarte important pentru Dobrogea cu atît mai mult cu cît acum avem senzaţia că Dobrogea a fost deja smulsă din trupul ţării", a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Andrei Trandafir. Şi ceilalţi participanţi au declarat că atitudinea lui Ovidiu Iuliu Marian este o refulare a frustrării pe care a acumulat-o în acestă perioadă, frustrare generată de faptul că hotelierii de pe litoral au avut îndrăzneala să îi spună că lucrurile nu sînt în regulă în turismul de pe litoral. Ei consideră că prin ieşirea publică agresivă a lui Ovidiu Marian acesta a anticipat nişte explicaţii pe care ar fi trebuit să le dea la sfîrşit de sezon, un sezon aproape compromis şi în mod sigur mult mai prost decît cel de anul trecut. Exprimările golăneşti ale lui Ovidiu Marian sînt considerate de hotelieri nedemne pentru un responsabil de turism, jignitoare şi nepardonabile.

"Noi vrem să cîştigăm bani din turism"

"Ne-am propus să îl acţionăm în instanţă pe Ovidiu Marian pentru două încălcări grave ale drepturilor omului. Considerăm că, în acest moment, generalul a hotărît să îşi împuşte soldaţii, adică cel care ar trebui să ne apere interesele s-a exprimat public că soluţia pentru rezolvarea problemei pe litoral ar fi ca hotelierii să fie împuşcaţi. Acest îndemn ar putea să fie luat în serios de o bună parte din cei 22 de milioane de români care să considere că dacă un preşedinte de autoritate naţională spune acest lucru, atunci trebuie să îşi facă datoria de a ne suprima fizic", a declarat directorul lanţului hotelier RIU, Dumitru Becşenescu. El a precizat că hotelierii îşi simt viaţa ameninţată. "Îl vom acţiona în judecată pentru instigare la omor. De asemenea, considerăm că şeful ANT a avut o atitudine defăimătoare împotriva ţării şi a naţiunii române prin aceste acuze grave aduse tocmai celor care ar trebui să fie apăraţi în interesele lor de preşedintele ANT. Ca urmare, îi vom face plîngere penală pentru subminarea economiei naţionale", a mai spus Becşenescu. Referitor la declaraţia lui Ovidiu Marian care a spus că nu vrea să prindă turişti străini în România pentru că vrea doar banii lor, hotelierii au declarat că dorinţa i se va împlini. "Credem că nu s-a gîndit ca turiştii să-i trimită banii prin poştă pentru sejur, dar să stea cuminţi acasă. Reprezentanţii TUI Nordic au declarat că din 2007 nu vor mai avea nici o cursă către România, ţara noastră fiind ştearsă din toate cataloagele şi din destinaţiile turistice ale clienţilor acestui mare tour operator", a mai spus Becşenescu.