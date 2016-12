Preşedintele Băsescu a mai “scăpat” o palmă

Ediţia online Cotidianul anunţa ieri că, în noaptea dinspre vineri spre sâmbătă, preşedintele Traian Băsescu ar fi fost implicat într-un nou incident… fizic cu un cetăţean român. De data aceasta nu a mai fost vorba de un copil, ca în 2004, ci de un alegător. Ştirea a fost preluată şi de agenţiile de ştiri, care au relatat că, sâmbătă dimineaţa, la zece minute după miezul nopţii, preşedintele a părăsit restaurantul Cireşica de la Neptun. În acest timp, avocatul Dan Chitic şi Cristina Chitic se plimbau pe aleea care trece prin faţa restaurantului Cireşica şi leagă Vila Uniunii Scriitorilor de aleea principală a staţiunii. \"Soţia a rămas pe loc, iar eu am făcut câţiva paşi în direcţia preşedintelui. Acesta s-a îndreptat, alături de soţia sa, spre o Dacia Logan de culoare albă, i-a deschis uşa soţiei, a ocolit maşina prin spate şi a dat să se urce la volan. În acel moment i-am strigat: “Să-ţi fie ruşine!”, exact aşa, fără a folosi pluralul de politeţe\", a povestit avocatul Chitic. El susţine că preşedintele a reacţionat şi l-a întrebat: \"De ce să-mi fie ruşine, dobitocule?\". Avocatul i-ar fi răspuns: \"Pentru ce ai făcut din ţara asta!\". \"Iritat de invectivul adresat, i-am replicat: “Sunt un dobitoc că te-am votat prima oară!”, iar preşedintele, care aproape urcase în maşină, a coborât şi a venit spre mine spunând: “Eşti un dobitoc că nu m-ai mai votat şi a doua oară!”. Când a ajuns în faţa mea am crezut că vrea să-mi spună ceva, însă m-a lovit, mi-a dat un dos de palmă şi s-a întors către maşină\", a declarat avocatul Chitic. Acesta a povestit că imediat după ce a fost lovit a fost prins de mâini de doi dintre angajaţii SPP care-l însoţeau pe şeful statului. \"Am apucat totuşi să-l întreb de ce m-a lovit şi i-am spus, textual:”De ce dai, bă nenorocitule, că eşti plătit din banii noştri?”. Interesant este faptul că Administraţia Prezidenţială confirmă incidentul de vineri seară, însă până la un anumit punct. Preşedinţia susţine că, vineri seară, la Neptun, “o persoană cu manifestări agresive a adresat injurii preşedintelui României, fără a exista însă un contact fizic între aceasta şi şeful statului”, punct de vedere susţinut şi de SPP.