„Preşedintele Băsescu, obstacol în calea proiectelor Constanţei”

În patru ani de mandat, deputatul de Constanţa al PSD Alexandu Mazăre a reuşit, alături de deputaţii constănţeni colegi de partid Eduard Martin şi regretatul Corneliu Dida, înlocuit de Lucian Băluţ, să introducă în Parlament zeci de proiecte legislative care au vizat în special judeţul Constanţa. Parlamentarul social democrat a promovat cîteva din cele mai mediatizate proiecte de hotărîri, printre care se numără: trecerea a 20% din acţiunile Aeroportului Mihail Kogălniceanu la Consiliul Judeţean, transferarea a 20% din acţiunile portului la Consiliul Local Constanţa, trecerea plajelor din gestiunea statului în administrarea autorităţilor locale şi modificarea legii care dă posibilitatea Primăriei Constanţa să construiască şoseaua de coastă. Într-un interviu acordat în exclusivitate cotidianului Telegraf, deputatul constănţean a dezvăluit cîteva aspecte legate de bucătăria internă a procesului de aprobare a proiectelor legislative.

Reporter: Care a fost cel mai mare obstacol pe care l-aţi întîlnit în promovarea şi adoptarea iniţiativelor legislative pe care le-aţi demarat?

Alexandru Mazăre: Pînă acum, cel mai mare obstacol a fost opoziţia lui Traian Băsescu faţă de proiectele municipiului şi judeţului Constanţa. A trebuit să muncim de două ori la proiectul de lege privind trecerea a 20% din acţiunile Aeroportului Kogălniceanu, dar şi la cel privind trecerea unui procent de 20% din acţiunile portului, deţinute de Ministerul Transporturilor la Consiliul Local Constanţa. În ambele situaţii am reuşit să convingem colegii de necesitatea acestor proiecte legislative, în schimb, ne-am lovit de refuzul politic al preşedintelui Băsescu.

Rep.: În numeroase rînduri, aţi solicitat susţinerea parlamentarilor de Constanţa pentru promovarea proiectelor judeţului. Cum comentaţi reacţiile lor?

A.M.: Am colaborat cu ceilalţi parlamentari de Constanţa, mai puţin cu cei ai PD-L, de la care, sincer, nici nu aveam mari aşteptări în ceea ce priveşte votul lor asupra proiectelor Constanţei. Cum ei nu fac altceva decît să fie o simplă masă de manevră a lui Traian Băsescu şi a liderilor de la Bucureşti, Emil Boc, Vasile Blaga ş.a.m.d., practic, dialogul politic cu acest partid a fost blocat. În schimb, am avut un sprijin de la colegii liberali, la care se adaugă PRM şi cei de la minorităţi.

Rep.: În prima fază nici liberalii nu au răspuns la apelurile dvs...

A.M.: Practic, colaborarea noastră cu liberalii şi dezgheţul politic în relaţia cu PNL a început în momentul în care Alianţa DA s-a destrămat, iar membrii PD-L au ieşit de la guvernare. Ca exemplu, la proiectul de lege privind bugetul de stat pe 2006, deşi am formulat numeroase amendamente care vizau fonduri suplimentare pentru Constanţa, cererile au rămas simple texte pe hîrtie. Tot ce am propus noi atunci a fost respins de către majoritatea guvernamentală. Numai că, în momentul în care liberalii s-au certat cu democraţii, Legea Bugetului de stat pe 2007, ca şi cea pe 2008, a prevăzut alocări mai consistente pentru judeţul Constanţa, a trecut cu amendamentele noastre, prin care am reuşit să reluăm finanţările la reparaţia Spitalului Judeţean Constanţa şi tot atunci am reuşit să aducem bani în plus la nivelul judeţului pentru drumuri judeţene, ajutorul persoanelor cu handicap, subvenţia pentru încălzire şamd.

Rep.: Care este principiul după care s-au axat iniţiativele legislative pe care le-aţi promovat?

A.M.: Am avut 22 de iniţiative legislative în acest mandat, şase dintre ele sînt în curs de avizare, aflîndu-se în diverse proceduri parlamentare, dar cele mai mediatizate au fost cele care au prevăzut descentralizarea, cuprinzînd trecerea unor acţiuni deţinute la anumite instituţii către autorităţile locale. Din prima clipă, principiul pe care noi l-am urmărit a fost acela ca aplicarea legilor să se vizeze, în primul rînd, interesul constănţenilor.

Rep.: Apropo de acţiuni, miercuri, se va supune la vot final cererea preşedintelui Băsescu de reevaluare a proiectului de lege privind trecerea a 20% din acţiunile portului la Consiliul Local Constanţa. Ce aşteptaţi de la acest vot?

A.M.: Preşedintele Băsescu doreşte, cu orice preţ, respingerea acestei iniţiative legislative, numai că, miercuri se va întîmpla exact cum a fost şi la proiectul similar care a prevăzut trecerea a 20% din acţiunile Aeroportului către Consiliul Judeţean Constanţa. În acest caz, colegii deputaţi au înţeles argumentele noastre şi au considerat cererea preşedintelui Băsescu ca fiind nefondată. Practic, şi Senatul a adoptat punctul nostru de vedere, aşa că nu am nicio îndoială că votul final din Camera Deputaţilor ne va fi favorabil. Nici nu îl înţeleg pe Traian Băsescu. Cum poţi să invoci fel de fel de motivaţii privind interesul strategic naţional cînd autorităţile locale cer 20% din acţiunile portului, dar atunci cînd Fondul Proprietatea a obţinut un număr similar de acţiuni să nu zici nimic?! Mai exact, atunci cînd aceste acţiuni revin constănţenilor, prin Consiliul Local, se pun tot felul de piedici şi se vine cu tot felul de motivaţii fantasmagorice, iar atunci cînd o entitate privată, cum este acest fond, a obţinut acelaşi lucru, toată lumea a fost de acord. Aceste argumente au fost expuse şi la Senat, unde s-a primit votul pentru această lege şi sper ca alocuţiunile noastre să fie la fel de convingătoare şi în Camera Deputaţilor.