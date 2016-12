De când a fost ales şi reales, Traian Băsescu se chinuie să intre în memoria şi conştiinţa naţiunii ca fiind unicul nostru preşedinte jucător. Se joacă, în felul său personal, cu cei pe care îi ţine sub aripă. Desigur, nu oricine este acceptat să se joace cu preşedintele… E musai să ai parte! Un lucru este cert. Indiferent de situaţia grea pe care o traversăm, se vede de la o poştă că preşedintelui îi arde de joacă. Corect, s-ar putea spune că este un preşedinte jucăuş. Ieri şi-a cumpărat jocul “Nu te supăra, frate, că tot eu trebuie să câştig!” În foaia personală de arbitraj a fost înscrisă o nouă disciplină - jocul furibund cu beţişorul în ureche. Când e musai ca domnia sa să fie perceput ca o victimă a mogulilor de presă, apelează la beţişorul urechelniţă, care face minuni în materie de înscenări şi diversiuni de uz casnic. Mă refer strict la depozitarea producţiei personale de ceară din urechi, scobitul între dinţi, frecatul nărilor şi provocarea artificială a strănutului prezidenţial, un fel de hăhăit fără subiect. Aflu că beţişorul pentru urechi face parte de multă vreme din recuzita personală a domnului preşedinte. El este folosit adeseori pentru stimularea telefonică a unor miniştri şi chiar a premierului, care se potriveşte la înălţime cu beţişorul. De fapt, când s-a rănit la ureche, incidentul a fost provocat de reacţia incompatibilă a unuia dintre miniştrii proveniţi din gaşca independenţilor. Preşedintele beţişor foloseşte des tampoanele pentru protecţia urechilor sale personale. De când cetăţenii îl huiduie cu vehemenţă pe străzi şi prin pieţe, domnul Băsescu şi-a îngropat urechile în tampoane. Înainte, călărea toate băile de mulţime din ţară, fără să-şi bage măcar un deget în urechi. Îi plăceau la nebunie cântecele patriotice băsciene şi odele închinate conducătorului iubit. La vremea respectivă, beţişoarele pentru igiena urechilor prezidenţiale erau direcţionate către alte ateliere cu idealuri portocalii. S-a spus clar, chestiune cuprinsă în cuvântările de sezon, că din beţişoare se vor face ţepe pentru mafioţii fără obraz din România. Aiurea. Preşedintele beţişor nu prea mai are spor. De la o vreme încoace, trage targa pe uscat. Practic, se scobeşte toată ziua în urechi cu beţişorul lui fermecat. Trist este că unii reprezentanţi de jos ai poporului pun foarte repede botul. Dacă mâine, de pildă, Băsescu se “ciupeşte” cu aparatul de ras în timp ce se bărbiereşte, se declară de la sine stare de necesitate! Preşedintele beţişor este irascibil. Datorită stării sale de nervozitate, pisicile de la palat au început să toarcă de-a valma şi neorganizat. Din când în când, ca să ne liniştească, ne face semne cu beţişorul. Desigur, dupe ce l-a înmuiat bine în timpanul său productiv. Constat, cu tristeţe, că este un joc de-a surda. Beţişorul prezidenţial are, după cum am mai scris, numeroase valenţe educative şi selective. El este cel care i-a şoptit parşiv la ureche preşedintelui că suntem o ţară de mâna a doua! Într-un alt registru, beţişorul îi protejează pe lingăi şi pe fitilişti, care sunt scutiţi să mai bage direct limba în urechea şefului. Pe de altă parte, există şi neajunsuri. Beţişorul, folosit în exces, a ajuns depozitarul tuturor informaţiilor de natură strategică. Sunt comentatori care susţin că şeful statului e amar în cerul gurii. Stau şi mă întreb ce păzesc consilierii lui? Chiar nimeni nu îndrăzneşte să-i spună că nu este bine să bage în gură beţişorul plimbat prin urechi?