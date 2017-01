Preşedintele cipriot turc, optimist în privinţa unui acord în 2014

Preşedintele cipriot turc, Dervis Eroglu, a apreciat luni că este posibil să se ajungă la o rezolvare a problemei cipriote în cursul acestui an, în urma reluării negocierilor cu partea cipriotă greacă, sub egida ONU. ”Am reluat recent negocierile şi am încercat să ne rezolvăm divergenţele cât mai repede posibil”, a declarat Eroglu după ce a fost primit de secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. ”Credem că un acord este posibil în cursul anului şi apoi îl vom putea finaliza şi supune separat unor referendumuri simultane în 2014, în cele două părţi ale insulei”, a adăugat el, promiţând ”să negocieze cu bună-credinţă”.

Ciprul este împărţit în două, de la invazia părţii de nord de către Turcia, în iulie 1974, ca reacţie la o lovitură de stat comisă de naţionaliştii ciprioţi greci, pentru alipirea insulei la Grecia. O primă tentativă de reunificare a eşuat în 2004 - ciprioţii greci refuzând condiţiile prin referendum -, iar negocierile sub egida ONU au rămas fără rezultat, după care au fost întrerupte în 2012. Discuţiile directe între nord şi sud au fost reluate în februarie, sub egida ONU şi graţie sprijinului marcant al SUA.