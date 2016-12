Preşedintele CJ Prahova, Mircea Cosma, a fost externat

EXTERNAT Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, cercetat pentru luare de mită şi abuz în serviciu, a fost externat, vineri, din Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, unde a fost internat marţi seară, în ziua în care a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Apropiaţi ai preşedintelui CJ Prahova au declarat că acesta se simte mai bine şi că se va afla în continuare sub tratament medical. Potrivit deciziei judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Mircea Cosma este cercetat în libertate sub control judiciar. Controlul judiciar este o măsură preventivă prevăzută de noul Cod de Procedură Penală, necesară pentru împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărirea penală. În perioada în care se va afla sub control judiciar, Cosma trebuie să se prezinte la DNA sau la organul desemnat cu supravegherea ori de câte ori este chemat, să informeze cu privire la schimbarea locuinţei, să se prezinte la organul desemnat cu supravegherea conform programului întocmit de poliţie şi să nu părăsească România fără încuviinţarea prealabilă a procurorului, acesta având şi interdicţia de a deţine sau folosi arme.

MĂSURI Reamintim că marţi, 11 februarie 2014, Mircea Cosma a fost reţinut de procurorii DNA Ploieşti pentru luare de mită şi abuz în serviciu, iar ulterior, pentru că avea tensiune foarte mare, a fost dus la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti, unde a fost internat. În ceea ce îl priveşte pe fiul preşedintelui CJ Prahova, deputatul Vlad Cosma, luni, plenul Parlamentului va decide dacă va da curs solicitării procurorilor DNA privind încuviinţarea arestării preventive a deputatului de Prahova.