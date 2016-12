Președintele CSM: Sistemul judiciar își dorește o salarizare separată și unitară

11:41:26 / 24 Septembrie 2016

de ce?

Adica cum" o salarizare separata si unitara pt sistemul judiciar"?Nu exista deja o lege a salarizarii unice?Nu exista in constitutie stipulata egalitatea tuturor in fata legii?Si atunci despre ce vorbim?Despre ce egalitate vorbim cand in 2010 s-au taiat toate felurile de venit, inclusiv ajutoare sociale dar judecatorii au hotarat ca aceste reduceri sa nu li se aplice si lor ?Mie mi s-a raspuns intr-o instanta ca drepturile de care nici comunistii nu s-au atins, nu se mai acorda pt. ca tara trecea printr-o perioada de constrangeri bugetare.Adica legea mi se aplica doar mie, cetatean de mana a doua si nu si celor care aplica legea.Motivul pt care n-am plecat din tara a fost ca nu am vrut sa fiu cetatean de mana a doua la ei asa ca am devenit la mine acasa.Bravo popor, bravo natiune!Asa ca o sa votam cetateni care nu au nimic in cap dar sunt "smecheri",care in loc sa faca legi bune , simple si aplicabile se vor tine doar de golanii fiind oricand la cheremul justitiei. Deci dragi justitiari nu va mai mirati ca scade increderea in justitie.Noi suntem romani si o sa ne dam in cap unii altora pana vom dispare ca natie( si poate cine stie,nici n-ar fi rau!)