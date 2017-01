Preşedintele dă lecţii de geopolitică Moscovei!

11:57:34 / 15 Aprilie 2014

Comentarii interesante

Interesant, macar acum NATO pe unde trece totul este in floare mai ales in tari precim Irak,Afganistan etc. sub sloganul democratiei moare lumea cat vezi cu ochi. Fratilor dublu standard predomina - apare o interbare in ultimii 20 de ani in ce conflicte au fost rusii?Dar americanii ?Si inca ceva nu trebuei sa facem comparatie intre URSS si Rusia de astazi.Pe unde vin politicieni americani dupa aia incep tot felul de revolutii de toate culorile.Ganditi va !!! Dar ceea ce zice Baesecu el face jocul americanilor e clar decat sa avem relatii economice bune cu rusii in schimb stricam relatii deoarece asa vrea SUA. Nu prea am auzit in ultima vreme ca vreo tara a pierdut in reltii cu rusii.Trebuie sa avem relatii bune cu rusii.Nu prea vindem marfa la americanii.Pai ne gandim la binele tarii noastre sau facem jocul americanilor.