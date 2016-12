Președintele Dumei ruse de Stat, primit cu proteste în Senatul României

Mai mulți participanți la reuniunea APCEMN de la București l-au primit cu proteste pe președintele Dumei ruse de Stat Serghei Narîşkin, în timpul discursului acestuia din Senat o parte a membrilor delegației ucrainene afișând pancarte și bătând cu palmele în masă.

Președintele Dumei ruse de Stat Serghei Narîşkin participă, vineri, la București, la lucrările Adunării Generale a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN), care se desfășoară la Senat.

La scurt timp după ce preşedintele Dumei de Stat a Adunării Federale a Federaţiei Ruse, Serghei Narîşkin, şi-a început discursul în Senat, şase persoane, parlamentari ucraineni, au ieşit în faţă cu două pancarte pe care era scris "Putin return Crimeea back to us" şi "2008 - Georgia, 2014 - Ukraine - Who's next? - Putin stop1".

De asemenea, un membru al delegației ucrainene a strigat ”Afară din Crimeea”.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, s-a arătat deranjat de manifestarea ucrainenilor și i-a invitat pe aceştia în mai multe rânduri să ia loc în sală.

Serghei Narîşkin, însă, nu a fost deranjat de proteste, continuându-şi discursul.

La finalul discursului susţinut de diplomatul rus au început să apară şi reacţii din sală ale participanţilor - câțiva au aplaudat, iar majoritatea au bătut cu palmele în masă preț de câteva secunde și au vociferat.