Președintele executiv ALDE nu dă doi bani pe derapajele colegilor

Aparent, cei din conducerea ALDE nu dau doi bani pe reacțiile dure și jignirile pe care le lansează membri prin intermediul rețelelor de socializare. Cel puțin asta reiese din reacția președintelui executiv al ALDE, Daniel Barbu, care a refuzat să comenteze afirmațiile vicepreședintelui Cătălin Beciu, membru ALDE, care a catalogat protestul de miercuri ca fiind o manifestaţie nazistă la care au participat nişte „cretini”. Barbu a afirmatcă are un interes scăzut pentru astfel de declarații. „Nu mai urmăresc dezbaterile curente, îmi pare rău. Nu comentez subiectul. Nu știu nimic, nu am urmărit. Interesul meu toate aceste probleme este foarte scăzut și nu am niciun comentariu”, a declarat Daniel Barbu. De remarcat este faptul că Daniel Barbu face parte din categoria destul de rară a politicienilor neinteresați și neconectați la ceea ce se întâmplă în jurul lor și că nu intenționează să reacționeze nicicum la un mesaj postat pe o rețea de socializare, care poate fi catalogat drept derapaj.

Amintim că vicepreședintele ALDE, Cătălin Beciu, a postat zilele trecute un mesaj pe contul său de Facebook, în care îi numea naziști și cretini pe protestatarii care au ieșit în stradă pentru că nu sunt de acord cu ordonanțele grațierii, respectiv amnistiei și cu modificarea Codului Penal. „Ieri a avut loc prima manifestație nazistă, din ultimii şaptezeci de ani, în România. Au ieșit nişte cretini care vor tortură în locul privării de libertate şi lagăre de exterminare în locul închisorii. Mai vor şi încălcarea Constituției, care garantează dreptul la demnitate şi la tratament uman. Animalelor, mi-e scârbă de voi. De toți ăia care ați fost pe stradă, aseară. Atât de scârbă încât aş ieşi împotriva voastră, tot acolo, în stradă. Doar că vreau să fiu sigur că pot să respect Constituția, care vă garantează dreptul la viață... Astăzi, nu sunt sigur. Fac spume când văd nazişti. Multe spume. Jos Koveși, Iohannis, Mungiu Micțiunedi si, în general, jos cretinii şi naziştii! Editez: A, ştiu că limbajul nu-i politic. Şi? Sunt om de afaceri”, a spus Beciu. Nu am vrea să îngrădim dreptul la liberă exprimare al vicepreședintelui ALDE, dar poate că ar fi trebuit să aibă în vedere faptul că printre cretini, naziști și animale se află, probabil, și oameni care au contribuit cu un vor pentru ca ALDE să ajungă în Parlament. Măcar din respect pentru acest lucru, putea să se exprime mai... civilizat (știm că și oamenii de afaceri sunt educați să aibă un limbaj decent, nu doar politicienii).