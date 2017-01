Preşedintele executiv UDMR: “Băsescu a făcut un joc politic ieftin pentru obţinerea voturilor secuilor la viitoarele alegeri”

Majoritatea partidelor politice au criticat afirmaţiile lui Băsescu făcute în Covasna.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liberalul Bogdan Olteanu: “Sînt prostii declaraţiile preşedintelui Băsescu potrivit cărora copiii maghiari ar învăţa mai uşor româneşte dacă limba oficială le-ar fi predată ca limbă străină. Un astfel de proces este în vigoare din 2003.”

Preşedintele executiv UDMR, Kelemen Hunor: ”Mă bucur că preşedintele Băsescu, aflat în vizită în Covasna, a descoperit apa minerală, însă UDMR încearcă să convingă de ani de zile asupra necesităţii învăţării limbii române ca limbă străină de către copiii maghiari. Din păcate, Traian Băsescu a făcut un joc politic ieftin pentru obţinerea voturilor secuilor la viitoarele alegeri. După ce s-a luat de PSD şi PNL, mă aşteptam din partea sa să se lege şi de UDMR.”

Preşedintele PSD, Mircea Geoană: “Prin declaraţiile sale, Traian Băsescu a retrezit la viaţă discursul naţionalist, abandonîndu-şi astfel responsabilităţile de preşedinte de ţară europeană. Cu mesajele sale necontrolate, Traian Băsescu a făcut mai mult rău decît bine relaţiilor dintre români şi maghiari. Orice reacţie exagerată, care întreţine ura şi resentimentele între români şi maghiari, este condamnabilă. Dar şi mai condamnabilă este situaţia în care un preşedinte de ţară stimulează resentimentele prin declaraţii necontrolate”.

Preşedintele UDMR, Marko Bela: „Nu e nicio noutate în poziţia preşedintelui în privinţa UDMR. Prin poziţia faţă de această formaţiune, şeful statului a dovedit că se află de cealaltă parte a baricadei. Din păcate, Băsescu a încercat să politizeze această experienţă pentru a formula un mesaj împotriva UDMR.” Preşedintele Organizaţiei Teritoriale Ciuc a UDMR, Raduly Robert: “Traian Băsescu mai are multe de citit şi de învăţat despre discriminare. Discriminarea intervine în momentul în care fiecare funcţionar public din judeţele majoritar maghiare nu cunoaşte şi limba română şi limba maghiară la fel de bine. Preşedintele Băsescu ar fi trebuit să ştie că mai grav este faptul că în judeţul Harghita avem un prefect care nu vorbeşte limba majorităţii (limba maghiară n.r.), că avem lideri la Poliţie şi Jandarmerie care nu vorbesc limba maghiară. La fel de grav este că după 1989 nu am avut un preşedinte de stat sau de Guvern care să fi cunoscut limba maghiară, ceea ce înseamnă că mai avem multe de făcut. La fel de grav este că preşedintele Băsescu nu are niciun consilier de stat care să cunoască limba maghiară”.