Președintele ExxonMobil, nominalizat la funcția de secretar american de stat

Rex Tillerson, președintele companiei ExxonMobil, a fost nominalizat la funcţia de secretar american de stat, a anunțat marți președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, notează BBC News. Tillerson şi-a dedicat întreaga carieră sectorului energetic şi are experienţă cu guvernele străine, având în vedere faptul că gigantul petrolier ExxonMobil desfăşoară operaţiuni în peste 50 de ţări. Nu a mai lucrat în cadrul Guvernului, dar are, potrivit unor informaţii, viziuni politice conservatoare. Acesta s-a întâlnit sâmbătă cu Donald Trump în New York City, a confirmat purtătorul de cuvânt al preşedintelui ales. Mai mulți congresmani au declarat că Tillerson va trebui să explice legăturile sale cu Rusia, după ce în trecut s-a întâlnit de mai multe ori cu președintele rus, Vladimir Putin. În 2013, acesta a fost decorat de Putin cu Ordinul Prieteniei, pentru "întărirea cooperării în domeniul energiei". Tillerson şi-a anunţat deja echipa de conducere că ar urma să fie numit într-o funcție în noua administrație, au declarat surse pentru NBC News. El este pregătit să se retragă de la conducerea ExxonMobil anul viitor, în condiţiile în care limita de vârstă pentru a lucra în firmă este de 65 de ani, scrie Reuters.