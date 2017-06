Președintele Iohannis a ajuns la Casa Albă

Președintele Klaus Iohannis a ajuns, vineri, la Casa Albă, unde se întâlnește cu omologul său american, Donald Trump.

Șeful statului va semna în cartea de onoare de la Casa Albă și va avea convorbiri tete-a-tete și oficiale cu președintele american.

Ulterior, cei doi oficiali vor susține o declarație de presă comună.

Miercuri, președintele Klaus Iohannis declara că întâlnirea cu președintele SUA, Donald Trump, va avea un impact pozitiv major asupra publicului din România, dar și asupra comunității românești din Statele Unite.

"Sunt fericit să pot împărtăși povestea noastră de succes președintelui Trump, vineri, când vom avea convorbiri la Casa Albă. Întâlnirea noastră va fi importantă nu numai la nivel politic, ci va avea un impact pozitiv major asupra publicului român de acasă, asupra comunității românești din SUA, asupra comunităților de afaceri din țările noastre și asupra tuturor celor care au depus eforturi (...) pentru a face relația noastră mai solidă", a afirmat Iohannis, în cadrul dezbaterii '20 Years After — The Relevance of the Romanian — U.S. Strategic Partnership in the Current International and Security Context', organizată de Heritage Foundation.

Administrația Prezidențială arăta, săptămâna trecută, că întrevederea celor doi înalți oficiali va fi un excelent prilej pentru discutarea perspectivelor de aprofundare și extindere a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, pe toate palierele relevante, inclusiv în contextul în care în acest an se împlinesc 20 de ani de la lansarea acestuia.

"Președintele Klaus Iohannis va aborda prioritățile de acțiune în cadrul relației bilaterale și va reconfirma angajamentul ferm al țării noastre de a rămâne un aliat predictibil, stabil și de încredere al Statelor Unite", preciza Administrația Prezidențială.

Tot vineri președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, la Departamentul de stat, cu secretarul de stat Rex Tillerson.

Președintele Klaus Iohannis efectuează până vineri o vizită în Statele Unite ale Americii.