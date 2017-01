Președintele Iohannis: Etichete de tip ''stat mafiot'' pot afecta imaginea României

Președintele Klaus Iohannis subliniază, într-un răspuns adresat președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, și fostului șef de stat Traian Băsescu că etichete de tip ''stat mafiot'' pot afecta imaginea României, dovedind incapacitatea acestora să-și asume funcțiile prezente sau trecute.

''În România, statul de drept este funcțional, iar declarațiile unor persoane puse sub învinuire sau trimise în judecată care pun sub semnul întrebării ori contestă acest lucru sunt lipsite de credibilitate. Sunt încrezător în ceea ce fac instituțiile statului și, alături de întreaga opinie publică, așteptăm efectele pozitive ale activității acestora. În același timp, etichete de tip „stat mafiot” pot afecta imaginea României în lume, pot conduce la decredibilizarea unor instituții și, nu în ultimul rând, dovedesc incapacitatea unor persoane care dețin sau au deținut funcții publice importante în statul român să-și asume rolul pentru care au fost numite sau alese'', este răspunsul lui Iohannis după ce Tăriceanu i-a cerut să verifice afirmaţiile lui Băsescu potrivit cărora DNA şi SRI au scăpat de sub orice control civil.

"Afirmaţiile lui Traian Băsescu, potrivit cărora România s-a transformat într-un stat mafiot, au fost lipsite de orice echivoc, ele descriind o situaţie inacceptabilă, în care DNA si SRI sunt scăpate de sub orice control civil, au acaparat şi exercită puterea într-un mod nelegitim în locul instituţiilor democratice alese de cetăţeni", a afirmat Tăriceanu, potrivit unui comunicat de presă emis de Senat.

"În condiţiile în care Comisia de supraveghere a activităţii SRI din Parlament este total ineficientă şi nu dispunem de niciun alt instrument juridic, fac un apel public la preşedintele României să-şi folosească întreaga autoritate şi toate pârghiile de care dispune, pentru a verifica la nivel instituţional veridicitatea gravelor afirmaţii făcute de fostul preşedinte al României", a explicat şeful Senatului.

Tăriceanu i-a cerut şefului statului să-şi asume responsabilitatea demiterii şefei DNA Laura Codruţa Kovesi şi a adjunctului SRI Florian Coldea în cazul în care afirmaţiile fostului preşedinte sunt reale.

De asemenea, preşedintele Senatului a mai spus că a preferat să aştepte câteva zile după ce Băsescu a spus că România s-a transformat într-un stat mafiot în speranţa că Iohannis "va lua o poziţie fermă".

"Din păcate, preşedintele Iohannis a rămas pasiv, aşa cum s-a întâmplat şi în alte situaţii, când ar fi trebuit să acţioneze. Continuarea acestei pasivităţi ar confirma tacit realitatea înfăţişată de Traian Băsescu şi ar reprezenta o complicitate la perpetuarea condiţiei României de stat mafiot", a susţinut preşedintele Senatului.

În ultima perioadă poziţiile publice ale lui Traian Băsescu şi Călin Popescu Tăriceanu, foşti adversari, au devenit tot mai convergente. Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, joi seara, că nu crede că liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a luat mită un milion de euro de la Sorin Ovidiu Vântu, afirmând că este posibil ''să fi fost o sponsorizare pentru partid", ceea ce este "altceva''. Totodată, el a cerut schimbarea prim-adjuncţilor la cele două servicii de informaţii cât mai repede, pe motiv că aceştia capătă "putere formidabilă " în timp şi pot şantaja.

''Noi am ajuns în momentul de faţă să avem nişte generali care deţin funcţia asta de vreo 11 ani, de prim-adjunct. Se strânge o putere formidabilă prin puterea informaţiei care se adună. Ori astfel de oameni la un moment dat trebuie să plece. Ai nevoie de altceva, proaspăt, pentru că ei pot şantaja. (…) Putem suspecta că ştiu destul de multe lucruri şi despre judecători şi despre procurori'', a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, la B1 TV.