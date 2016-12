Preşedintele, JOS prin voinţa poporului

CONSTITUŢIE MODIFICATĂ. Fondatorul PC Dan Voiculescu a reluat tema suspendării preşedintelului Traian Băsescu, iar în acest sens el face, pe blog, un „apel către România tăcută” pentru a se mobiliza şi a demara strângerea de semnături pentru revizuirea Constituţiei inclusiv în sensul introducerii posibilităţii ca suspendarea preşedintelui să poată fi declanşată şi la iniţiativa unui milion de români. „Trăim într-o ţară mutilată. O ţară desfigurată de ură, incompetenţă şi impostură. O ţară în care valorile veritabile sunt umilite, izolate şi condamnate. Trăim într-o ţară aflată sub ocupaţie. Sub ocupaţia agresivităţii, a prostiei şi a nedreptăţii. Trebuie să ne eliberăm ţara. Putem să ne recuperăm respectul. Avem obligaţia de a ne redescoperi valorile. Economia României poate fi prosperă. Sistemul de educaţie poate fi competitiv. Sistemul de sănătate poate fi modern şi eficient. Securitatea socială a cetăţenilor români poate fi garantată. România are un potenţial economic şi cultural semnificativ, are resurse uriaşe de inteligenţă”, consemnează Voiculescu.

„ROMÂNIA, GUVERNATĂ DISCREŢIONAR”. Liderul PC este de părere că, în ultimii ani, România a fost guvernată „discreţionar şi iresponsabil”, mai ales că „doar în ultimii doi ani, veniturile populaţiei au scăzut, în medie, cu aproape 40%, s-au închis peste 250 de şcoli, peste 100 de unităţi sanitare, au fost falimentate peste 100.000 de întreprinderi mici şi mijlocii, iar datoria publică a crescut cu peste 20 de miliarde de euro”. „E timpul ca societatea să reacţioneze. A venit momentul ca oamenii cinstiţi să determine o schimbare majoră, să îndepărteze ireversibil actualul regim politic, care nu mai poate asigura respectarea drepturilor fundamentale la viaţă, la un trai decent, la sănătate”, susţine Voiculescu. El îl critică pe Traian Băsescu pentru faptul că şi-a încălcat atribuţiile constituţionale în privinţa asigurării bunei funcţionări a autorităţilor publice, dar şi în privinţa medierii între puterile statului. Din această perspectivă, Voiculescu precizează că societatea civilă este „singura care poate determina, credibil şi consistent, o schimbare fundamentală de sistem”.