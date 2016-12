Preşedintele păpădie şi-a dat doctoratul în frunze, salate şi urzici. Subiectiv din fire, a ridicat păpădia la rangul de politică de stat. În noua sa variantă, păpădia reprezintă singura soluţie viabilă menită să scoată ţara din criză. Iată cum sună una din devizele sale mobilizatoare: ”Chiar dacă nu avem un ban, păpădia ne scoate la liman!” Altă variantă: ”Păpădia salvează România!” Ecou în plan dialectic: ”Cu o păpădie, să trăiţi bine!” Din punct de vedere al alimentaţiei, sînt cetăţeni ai patriei care seamănă izbitor cu o păpădie. În schimb, sînt foarte sănătoşi… O vreme, una extrem de naivă, am crezut cu toţii că muşeţelul reprezintă cheia supravieţuirii noastre naţionale. Din păcate, ne-am înşelat amarnic. Noroc cu preşedintele păpădie, care, într-un moment de iluminare personală, ne-a îndreptat pe calea cea bună. Constat că, în mod greşit, chiar răutăcios, cei mai mulţi dintre noi au criticat pe nedrept Guvernul pe motiv că nu are soluţii pentru criza mondială. Eroare şi subiectivism. Aştia sîntem! Ne place să tragem în poligon cu flitul care nu ia foc! În realitate, Guvernul a lansat programul păpădie. Unul cît se poate de raţional şi de eficient. Modest din fire, preşedintele nu ne-a spus că păpădia este creaţia lui de căpătîi. Aflăm abia acum că a cules-o personal pe parcursul ultimelor sale vizite montane de lucru. Cu acest prilej, dacă vă amintiţi, am asistat la formarea primului lanţ de oi alfabetizate din România. Prima lecţie - BUCOVINA. Sîntem ţara păpădiilor. Noroc cu preşedintele, pentru că altfel nu am fi aflat în veci că dispunem de rezerve imense de păpădie pe plan naţional. Din statistici, şi nu numai, reiese că ne situăm pe primul loc în ce priveşte producţia mondială de păpădie, o resursă nefolosită cum trebuie pînă acum. Mare păcat. Punînd păpădia înainte de toate, preşedintele lansează un semnal plin de speranţe pentru naţiune. Cu păpădia în frunte, vom obţine victorii multe! După cum am constatat, preşedintele pune un accent deosebit pe valorificarea păpădiei. Însuşi Guvernul este calat pe această politică. Practic, cu mici excepţii, miniştrii au fost selecţionaţi în baza dosarului profesional. Principala cerinţă - vechimea acumulată în cîmpul cu flori la cules de plante medicinale. Chiar preşedintele păpădie în persoană a participat la astfel de acţiuni obşteşti, fiind remarcat cu prilejul recoltării producţiei de mentă din satul său natal. După reacţia pasivă a miniştrilor, tragem concluzia că cei mai mulţi dintre ei sînt pricepuţi doar în floricele pe cîmpii. Ce-i drept, guvernanţii noştri ştiu să bată cîmpii şi stăpînesc foarte bine arta culesului de păpădie. Sub conducerea preşedintelui păpădie, să ne fie! În fine, avem o dovadă clară că politicienii noştri se prăpădesc din cauza grijei faţă de ţară. La cel mai înalt nivel cu putinţă, păpădia reprezintă o nouă posibilitate de afirmare plenară a clasei noastre politice.