Preşedintele PDL Ciobanu, implicat într-o bãtaie cu bâte

BĂTAIE LA HORA SATULUI. Scandal cu cântec în localitatea constănţeană Ciobanu ! În timp ce victima, Bogdan Georgian Boboc, susţine că a fost atacată pe la spate şi lovită în cap cu o bâtă, presupusul agresor, Tudorel Gurgu, preşedintele organizaţiei comunale PDL din Ciobanu şi consilier local, susţine că este nevinovat şi că victima este cea care a provocat un scandal în bar pentru că nu a primit de băut. Conform poliţiştilor din localitate, duminică noaptea, în jurul orei 23.00, s-a primit prin 112 o sesizare conform căreia doi bărbaţi au provocat scandal la un bar din localitate. În urma investigaţiilor efectuate de către poliţişti s-a stabilit că Bogdan Georgian Boboc, de 23 ani, împreună cu Gheorghe Holban, s-a deplasat la barul din sat unde, în urma unui schimb de replici cu administratorul localului, Tudorel Gurgu, de 42 ani, între cele trei persoane a avut loc o altercaţie. Mai mult, oamenii legii spun că, în urma acestei altercaţii, Bogdan Georgian Boboc a fost rănit şi transportat la Spitalul Orăşenesc Hârşova în vederea acordării de îngrijiri. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că Bogdan Georgian Boboc avea interdicţie de a se apropia de barul respectiv şi de administrator, fiind cercetat într-un dosar penal aflat în faza de judecată la Tribunalul Constanţa, cauză în care Tudorel Gurgu are calitatea de parte vătămată. „Era trecut de ora 22.00 când Boboc împreună cu câţiva prieteni, toţi în stare de ebrietate, au venit în faţa barului şi au încercat să intre. A zis că vrea să bea, însă noi i-am amintit de interdicţie. Atunci s-a enervat, a sărit la bătaie la soţul meu şi nu au vrut să ne lase în pace până când nu au sosit poliţiştii. Am aflat de la oamenii din comună că, înainte să ajungă aici, Boboc ar fi făcut scandal şi în centrul satului unde l-a lovit pe un tânăr“, a declarat Mirela Gurgu, soţia preşedintelui organizaţiei comunale PDL din Ciobanu. De cealaltă parte, Boboc susţine însă că el şi-a văzut de treabă şi că Tudorel Gurgu este cel care a pus la cale să fie bătut. „Am fost la Ciobanu, la hora satului. Când am plecat de acolo, pe drum mi-a ieşit în faţă Gurgu, care a început să mă înjure. Nu am apucat să fac nimic pentru că nepotul acestuia, Marian Mirea, a venit prin spate şi m-a lovit cu o bâtă în cap. Mâine o să mă duc la Serviciul de Medicină Legală şi o să îi dau în judecată“, a declarat Bogdan Georgian Boboc. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc acest incident.

SCANDAL CU ANTECEDENTE. Incidentul în urma căruia Boboc a primit interdicţia de a se mai apropia de Tudorel Gurgu şi de localul acestuia a avut loc pe 25 martie, anul trecut. Oamenii legii spun că Virgil Parocescu Ionaşcu, de 33 ani, Ion Ionaşcu, de 51 ani, Gheorghe Parocescu, de 37 ani, Dumitru Goidan, de 47 ani, Mihai Decu, de 49 ani, toţi din Ciobanu, şi George Cristian Ionaşcu, de 24 ani, Bogdan Boboc, de 22 ani, Silviu Vladu, de 19 ani, Costică Ionaşcu, de 39 ani, şi Liviu Valentin Paraschiv, de 21 ani, din Hârşova, au dat buzna, înarmaţi cu bâte, în localul din Ciobanu, unde au început să distrugă mesele şi aparatele de jocuri electronice. Anchetatorii spun că două persoane care au avut ghinionul de a se afla în local au ajuns la spitalul din Hîrşova, după ce au fost agresate. Incidentul nu s-a sfârşit, însă, aici. Cinci dintre agresori au pătruns în curtea lui Tudorel Gurgu, proprietarul barului, căruia i-au distrus autoturismul marca BMW. Între timp, la locul scandalului au sosit mai multe echipaje de poliţie, alertate prin 112, precum şi luptătorii DIAS. Oamenii legii i-au somat pe bărbaţi să se oprească, dar aceştia au continuat asaltul, încercând să intre în locuinţa lui Tudorel Gurgu. Pentru a-i opri, un poliţist a fost nevoit să tragă un foc de avertisment în plan vertical. În urma audierilor, poliţiştii au stabilit că întregul conflict a început pe 23 martie, atunci când Virgil Parocescu Ionaşcu a făcut o lucrare de anulare a unei conducte de scurgere pe care Tudorel Gurgu ar fi montat-o ilegal. Valoarea prejudiciului provocat de atacatori a fost estimată la suma de 100.000 de lei.