„Preşedintele României este anti-România“

15:22:33 / 01 Martie 2014

INCORECT TITLU

Nu cred ca titlul articolului este prea corect si deaceea asi dori ca cititorii sa aiba in memorie urmatorul titlu: _Presedintele Romaniei ILEGITIM si DEMIS de Referendumul din 2012 ,Tr. Basescu,s-a dovedit a fi in toate actiunile sale un IKPOSTOR ANTIROMANESC. Am in vedere acest titlu bazandu-ma pe urmatoarele considerente; 1-A incalcat si subordonat Constitutia propriei sale functiie si interese. 2-A infiintat institutii statale de REPRESIUNE care sa-i apere propriile interese cum ar fi; - Justitia - Curtea constitutionala - Serviciile secrete - Sens in care si-a format si breasla de LINGAI de LATURI precum; Monica Macovei, Teodor Stolojan, Daniel Morar, Zegrean, Elena Udrea, Th. Baconski, Tr. Ungureanu,Mihai Neamtu ,Monica Tatoiu,Danielet, Lucian Papici,George Paunescu,Sorin Blejnar,Daniel Funeriu,Adrian Radulescu,Eugen Tomac, Cristian Diaconescu,Roman Patapievici,Roberta Anastase,Emil Boc, M.R. Ungureanu, Radu F. Alexandru, Ioan Oltean,Valeriu Stoica, Vasile Blaga,Sebastian Lazaroiu, Mircea Toader,Adrian Videanu, Radu Berceanu, Traian Igas, Anca Boagiu, etc. si pe langa acestia o mare parte din propagandistii notorii si impostori ca; Robert Turcescu, Andreia Pora, Andrei Badin,Sabin Orcan, Madalina Puscalau, Ion Cristoiu,Radu Banciu,Laura Ciobanu,Malin Bot,Dan Tapalaga Mircea Marian,Grigore Cartianu,Silviu Sergiu D.C.Turturica,Bichinet si alti mancatori de KK., 3- Inchinarea Romaniei si a romanilor unor forte masonice si oculte occidentale 4- Caracterul de hot, mafiot, corupt si indezirabil., Vezi; cazul Flota, Casa din Mihaileanu, Nana, CEC, Parcul Bordei, etc. 5- Diversionist 6- Dictator 7 - Tradator 8-Bolnav mintal si incurabil., Mai pot fi prezentate multe motive si caracteristici definitorii la persoana infractorului basescu si CLOACA de SPIRIDUSI pe care il ajuta , dar prefer sa ma opresc la aceste mici exemple cu convingerea ca toti acei COMENTATORI basiti vor retin si ei ca adevaratul TRADATOR ATI-ROMANESC este PIRATUL si Criminalul de basescu care in cei 10 ani de mandat a DISTRUS ROMANIA si POPORUL ROMAN prin : DIVERSIUNE, MINCIUNA, DEZMAT HAOS si TRADARE., LA PUSCARIE CU IMPOSTORUL !!!!