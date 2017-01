Preşedintele Sloveniei trăieşte într-o colibă şi promovează viaţa simplă

Janez Drnovsek a renunţat la palatul prezidenţial din Ljubljana pentru o colibă de munte, unde duce o viaţă simplă similară celei propovăduite de mişcarea New Age. Adopt]nd un stil de viaţă simplu după ce a fost diagnosticat cu cancer, Janez Drnovsek, în vîrstă de 56 de ani, s-a mutat într-o colibă din satul Zaplana, împreună cu cîinele său şi a adoptat o dietă organică formată din fructe şi legume. Preşedintele sloven îşi coace singur pîinea şi deseori se îmbracă într-o pelerină de frunze şi iese afară pentru a "saluta copacii".

În cursul acestei săptămîni, Janez Drnovsek a adresat un apel concetăţenilor săi pentru a-i urma exemplul şi a adopta un stil de viaţă simplu, în speranţa de a evita o catastrofă mondială. În cea mai recentă carte scrisă de el, "The Essence of the World", în traducere Esenţa lumii, politicianul descrie transformarea spirituală pe care a suferit-o de cînd a renunţat la protocolul prezidenţială. "Din nefericire, armonia internă lipseşte multor oameni şi totuşi aceştia vor să schimbe lumea", a declarat acesta la lansarea cărţii sale, care a avut loc săptămîna aceasta la tîrgul de carte de la Viena.

Slovenii susţin că cel care era odată un bancher divorţat, plictisitor este de nerecunoscut. Fost prim-ministru, Janez Drnovsek a reuşit să ducă Slovenia în Uniunea Europeană. Partidul său, Mişcarea pentru Dreptate şi Prosperitate, promovează o viaţă sănătoasă pentru copii şi animale. Pentru unii însă, preşedintele sloven este un pic prea ezoteric şi liberal. Anul trecut, a descoperit că are o fiică pe care a recunoscut-o mîndru în mod public. În cea mai recentă carte a sa, Janez Drnovsek spune că sfîrşitul lumii va veni peste 20 de ani.