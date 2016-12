Preşedintele Sovietului Suprem de la Tiraspol a demisionat

Preşedintele Sovietului Suprem (Parlamentul) din Transnistria, Evgheni Şevciuc, şi-a prezentat demisia, deoarece nu este de acord cu propunerea lui Igor Smirnov de a forma un parlament bicameral, pe motiv că ”acesta ar fi un lux pentru mica republică”. Totodată, el nu este de acord ca funcţionarii guvernamentali să desfăşoare activităţi politice în timp ce deţin funcţii în cadrul unor societăţi comerciale. ”Din punctul meu de vedere, scopul real al acestor modificări îl reprezintă lupta pentru putere şi menţinerea la putere a unor grupuri de interese”, a declarat Şevciuc. Fostul preşedinte al Parlamentului a precizat că Igor Smirnov nu ţine cont de punctele de vedere ale membrilor Legislativului. ”Proiectul de modificare a Constituţiei este unul de distrugere a ţării şi de subordonare a rolurilor electorale a unei singure persoane în stat”, a menţionat el.

Sovietul Suprem a aprobat la 15 aprilie, în primă lectură, noul proiect de lege al Constituţiei. Modificările nu au fost agreate de Smirnov, deoarece presupuneau modificarea statutului dintr-o republică prezidenţială într-una parlamentară. ”În prezent, corupţia şi nepotismul afectează Transnistria, a devenit un obicei ca argumentele profesioniştilor să aibă foarte puţină importanţă. Principiul de bază al administraţiei publice este principiul loialităţii faţă de o persoană, nu devotamentul faţă de o cauză. Şi, cel mai important lucru este că Transnistria se confruntă cu o sărăcie cruntă, care ameninţă fiecare cetăţea. În aceste circumstanţe, ţinînd cont de perspective, parlamentarii au iniţiat o dezbatere cu privire la diminuarea birocraţiei, reducerea serviciilor bugetare, responsabilitatea oficialilor pentru activitatea încredinţată. Am asistat la demersuri anticonstituţionale întreprinse de persoane apropiate de preşedinte care au încercat să-i convingă pe cetăţenii transnistreni că ei reprezintă întreaga naţiune. Cînd am încercat să îmbunătăţim instituţia controlului parlamentar, am înţeles de fapt că anumite persoane din Executiv sînt mai îngrijorate din această cauză”, a adăugat Şevciuc.

Evgheni Şevciuc a fost numit, în decembrie 2005, în funcţia de preşedinte al Parlamentului de la Tiraspol.