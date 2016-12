„Preşedintele Traian Băsescu greşeşte”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a susţinut, ieri, că Traian Băsescu a greşit atunci când a declarat că Uniunea se opune reformei din sănătate şi spune că proiectul de lege privind reforma sistemului are „foarte multe probleme”, de aceea Uniunea nu vrea să-l accepte încă. “Noi am făcut mai multă reformă în sistemul de sănătate decât oricine altcineva. Există un proiect făcut de către Administraţia Prezidenţială care are foarte multe probleme, zic eu, şi eu am subliniat doar trei, până când nu vom analiza, până când nu vom vedea materialul de la FMI, de la BM, de la organizaţia mondială a sănătaţii şi până când nu vom putea asigura majoritate pentru un proiect, cu tot respectul nu se poate merge mai departe”, a susţinut Kelemen Hunor. Preşedintele Băsescu a spus, miercuri, că UDMR se opune legii sănătăţii, după ce a blocat şi reorganizarea administrativă, şi a făcut un apel către politicienii Uniunii să înţeleagă că ei servesc România şi că trebuie să contribuie la reformarea statului.