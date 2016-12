Preşedintele tunde capra vecinului

Cînd vine vorba despre corupţie, preşedintele Traian Băsescu priveşte doar în curtea adversarilor săi politici. E ca în povestea cu bîrna din ochiul propriu şi personal. E miop faţă de cele ce se întîmplă în ograda sa, dar cînd alţii calcă pe bec, este extrem de vigilent şi de vehement, arătînd cu degetul în direcţia care îi convine. Pot spune că, în astfel de situaţii, e mai ager decît un vultur! Şi încă ceva. Este extrem de gălăgios, combativ şi critic. Dacă-i pică lui un subiect bine, combate, nu glumă, înfierează pe toată lumea, ca un potcovar, şi dă frîu liber mîniei sale proletare. De cînd a învăţat să tundă oaia şi berbecul, lăsîndu-l şomer pe nea’ Alecu, i-a căşunat pe capra vecinului! Ori de cîte ori este obligat de împrejurări să vorbească naţiunii despre eliminarea corupţiei şi a corupţilor, încalecă iute capra vecinului. Înarmat cu cele necesare pentru tunsul oilor, desigur, a oilor care nu ştiu să scrie “BUCOVINA”, lansează ofensiva îndreptată împotriva caprei vecinului, care, nu-i aşa?, trebuie tunsă zero! La fel a procedat şi în cazul Ridzi. Vădit iritat de poziţia incomodă în care a fost pus de unul dintre oamenii săi de încredere, preşedintele a luat poziţia berzei într-un picior. Ca să ajungă la gîtul berzei, domnul Boc s-ar fi înălţat pe vîrfuri ca un balerin. Din poziţia berzei, prezidentul a uitat de Ridzi. El şi-a îndreptat întreaga atenţie şi drăgălăşenie spre capra vecinului. După ce a gîdilat-o în barbă, ca să-i adoarmă vigilenţa, a declanşat cunoscuta sa ofensivă oratorică. E drept, cu mult sub aplombul de altădată. Fără argumente prea multe şi fără incisivitatea prezidenţială din perioada bileţelelor roz. Ca şi cum doamna Ridzi nu ar fi existat, preşedintele a ţinut morţiş să încalece capra vecinului, pe care a acuzat-o că a declanşat cea mai mare criză morală din istoria contemporană a patriei. Sărmana capră! Cum a fost ea în stare să ne tîrască într-o criză morală de asemenea proporţii! În loc să se ocupe de producţia internă de măsline, s-a pretat la tot felul de jocuri de culise. În primul rînd, după cum zice cu foc preşedintele, a pus la cale, împreună cu anumiţi politicieni, discreditarea ministrului Tineretului şi Sportului! Şi noi care credeam că, săriţi peste cacofonie, capra vecinului e de-a dreptul nătîngă! Vorba aia, mutul tace şi le face! Aşa şi cu capra vecinului. Ca trust de presă, a tras sforile împotriva lui Ridzi! Cum să nu fie supărat domnul preşedinte, mai ales că, atunci cînd zici Ridzi, exclami şi EBA! Ca să vedeţi, nici nu ştii cine bîntuie pe lîngă casa ta! Zici că este o simplă capră a vecinului şi nu dai doi bani pe ea! Ei bine, capra vecinului se poate mîndri că a “năşit” cea mai mare, cea mai adîncă, mă rog, după cum vrea fiecare, criză morală! Pînă la urmă, şi ziariştii ăştia, nişte porci! De ce trebuia să întărîte ei capra vecinului împotriva doamne Ridzi, prietena domnişoarei EBA, cu care s-a jucat de-a campania electorală pentru europarlamentare! Domnii ziarişti au întărîtat capra vecinului, o naivă de doi lei, ca să provoace o criză morală! Aşa sîntem noi, mergem din criză în criză! Ocupat să-i facă felul caprei vecinului, prezidentul a uitat să înfiereze cumva faptele ministrului Tineretului şi Sportului. A ţinut mai degrabă să o scuze preventiv pe fiica sa. Şi bine a făcut. Se ştie doar cît de rîioasă este capra vecinului şi că se ia... Scîrba de capră, că nu-i pot spune altfel, s-ar putea să transmită criza morală şi în interiorul PD-L, pentru că situaţia e cam cotoioasă! Berceanu şi Eugen Preda nu s-au sfiit să o critice, chiar dacă au făcut-o voalat, pe Ridzi. Vasile Blaga şi-a exprimat şi el indignarea. E drept, muşcîndu-şi buzele. Dar, atenţie, mai are un pic şi explodează! Boc a dat-o şi el pentru prima oară cotită. Numeroşi alţi pedelişti au devenit extrem de nervoşi. Urmează cazul Elena Udrea. Priponiţi capra vecinului! Cu siguranţă, pune la cale o nouă criză morală!