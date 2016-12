Preşedinţia culege furtună

CONTRE Afirmaţiile purtătorului de cuvânt al premierului Victor Ponta, Mirel Palada, la adresa preşedintelui Traian Băsescu, despre care a spus că “e beat, nu numai de putere”, au surprins pe toată lumea. Lumea politică a fost siderată nu doar de gestul purtătorului de cuvânt, ci şi de conţinutul mesajului. Invitat luni seara, într-o emisiune de televiziune, să dea explicaţii pentru duritatea afirmaţiilor sale, Mirel Palada şi-a continuat ironiile, cerându-şi “mii de scuze”. În plus, el a spus că a făcut acele afirmaţii deoarece a crezut că asta este procedura în România, unde duritatea verbală în politică este des folosită, făcând aluzie la faptul că ţinta afirmaţiilor sale, Traian Băsescu, este la originea acestei „mode”. “Trebuie să-mi recunosc o oarecare greşeală. Şi anume faptul că eu, ca un sociolog naiv care credea că poate să se ia după modele profesionale deja existente în această piaţă de comunicare, am zis că pot să fac şi eu astfel de declaraţii aşa cum fac alte persoane de aceeaşi funcţie cu mine, cum ar fi, de exemplu, consilierii prezidenţiali Lăzăroiu şi Oprea, care, din postura publică, practică aceeaşi comunicare pe reţelele de socializare. Acum, primind foarte multe critici din partea opiniei publice, care mi-a spus “Nu e bine!”, mi-am dat seama că eu m-am luat după Sebastian Lăzăroiu şi nu e bine, am greşit! Am adoptat această “normă metodologică” greşită şi cred că ar fi trebuit să am aceeaşi atitudine lemnoasă şi ipocrită. Duminică seara credeam că sunt, ca şi Sebastian Lăzăroiu, o persoană fizică. Eu ştiu că Lăzăroiu, duminică seara, e persoană fizică, la fel ca şi purtătorul de cuvânt Bogdan Oprea. Dar îmi dau seama că eu sunt purtător de cuvânt 27 de ore din 24, spre deosebire de ei. Şi atunci, vă asigur că voi fi mult mai reţinut şi mai înţelept şi mai „zen“ de acum încolo”, a spus Mirel Palada.

REPLICI Reacţia lui Palada vine după ce duminică, într-o postare pe un site de socializare, acesta a comentat conferinţa de presă susţinută de preşedinte la Cotroceni, în care Băsescu l-a criticat pe premier afirmând, între altele, că “aşa e când îţi iei doctoratul şi nu ştii ce scrie în el”. Băsescu a mai spus şi că Ponta nu înţelege Constituţia, ameninţând cu un nou atac la Curtea Constituţională dacă premierul nu renunţă la creşterea accizei pe combustibil.