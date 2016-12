Preşedinţia lui Băsescu: “cea mai umilitoare perioadă din viaţa mea”

Avem un preşedinte ale cărui mandate s-au bazat pe insulte sau contre, un şef de stat care a scris poezii, o “brută” politică care plânge când momentul o cere, un petrecăreţ, dar şi un contravenient care îşi poate permite să se urce la volanul maşinii cu alcool la bord pentru a arăta că el poate. Fiecare moment, încheiat cu binecunoscuta hăhăială. Acum, în an electoral, s-a arătat dintr-o dată foarte sensibil la jigniri, ca şi când el n-ar fi jignit pe nimeni niciodată. Prezent la o emisiune televizată, preşedintele Traian Băsescu a spus că funcţia de şef de stat a reprezentat CEA MAI MARE UMILINŢĂ A VIEŢII SALE: \"A fost, cel puţin în ultimii ani, din 2007 încoace, cea mai umilitoare perioadă din viaţa mea. Jignit de dimineaţa până seara de tot soiul de oameni, pe televiziuni, prin adunări publice.(…) Am compensat totul cu ceea ce se numeşte misiunea funcţiei. Doamne fereşte, nu misiune divină, spun misiunea funcţiei. Un preşedinte trebuie să înghită, dar trebuie să vă spun că totul are o limită\". Băsescu susţine acum că, în clipa în care i se va încheia mandatul, va ieşi din viaţa politică. Întrebat dacă s-a gândit vreodată să renunţe la funcţie, Băsescu a precizat că preşedinţii nu pot să abdice. Da, dar pot să demisioneze dacă poporul o cere! Însă, pentru a face acest gest, e nevoie de demnitate. Liderul PSD Victor Ponta a declarat, ieri, că \"este o umilinţă pentru România să aibă un preşedinte ca Traian Băsescu\", el adăugând că nu va fi niciun guvern PSD-PDL, iar USL va guverna, deoarece \"ceea ce decid oamenii nu poate fi întors\" de preşedinte. El consideră că, de fapt, \"pentru România au fost opt ani de umilinţe, pentru noi, ca români, să avem în funcţia de preşedinte un om cu un nivel atât de scăzut şi profesional, şi moral\".