Preşedinţii PDL cu rezultate slabe vor fi “măturaţi”

Şedinţa furtunoasă de joi, în urma căreia PDL s-a ales cu o conducere interimară, le-a permis multor membri de partid care până în prezent au avut gura lipită să-şi exprime punctul de vedere. Deputatul PDL de Iaşi Marius Spânu a declarat joi că, în opinia sa, o echipă viabilă în fruntea partidului, în urma unui congres, ar fi formată din Mihai Răzvan Ungureanu preşedinte şi Vasile Blaga - preşedinte executiv, funcţie care ar urma să fie creată. El a susţinut că, în cadrul Colegiului Director, nu el a fost cel care a invocat atragerea lui Ungureanu în PDL, ci preşedintele PDL Iaşi, Dumitru Oprea. Din toată nebunia portocalie, bineînţeles că nu putea să lipsească cel care a condus PDL spre groapa de gunoi a politicii româneşti, preşedintele Traian Băsescu. Fostul preşedinte al PDL Emil Boc a declarat, vineri, că, în timpul desfăşurării şedinţei Colegiului Director al partidului, nu a vorbit la telefon cu preşedintele Traian Băsescu, deoarece “a fost bruiaj”, însă după reuniune a discutat cu şeful statului, convorbire în care cel mai probabil Boc i-a cerut un ultim sfat lui Băsescu. După şedinţa de joi, Boc s-a mai liniştit, vineri anunţând că nu sunt excluse demisii ale liderilor de organizaţii judeţene cu rezultate slabe la locale. “Vă daţi seama că un preşedinte cu 10% nu mai poate fi... Vor fi oricum măturaţi de noua conducere a partidului”, a declarat Boc. El a mai spus că actuala conducere interimară a PDL nu poate rămâne în funcţie până la parlamentare şi a afirmat că trebuie stabilită cât mai rapid data Convenţiei Naţionale extraordinare care să legitimeze o nouă conducere a partidului. Boc a mai afirmat că nu va mai candida la nicio funcţie în partid şi că va rămâne simplu membru PDL, urmând să se ocupe de Primăria Cluj-Napoca.

CERERE DE DEMISIE LA CONSTANŢA Secretarul general adjunct al organizaţiei judeţene a PDL Constanţa, Mihai Petre, susţine că preşedintele democrat-liberalilor constănţeni, Gigi Chiru, şi membrii Biroului Permanent Judeţean trebuie să îşi depună demisia de onoare pentru rezultatele înregistrate la alegerile locale din 10 iunie. „Pentru preşedintele organizaţiei judeţene, care a pierdut lamentabil alegerile pentru funcţia de primar al municipiului Constanţa, demisia de onoare ar fi gest normal, mai ales în contextul în care preşedintele PDL, Emil Boc, câştigător al funcţiei de primar al municipiului Cluj-Napoca, a procedat la fel. Demisia lui Gigi Chiru se impune şi ca urmare a faptului că scorul electoral obţinut de acesta şi de Alianţa pentru Constanţa, proiectul său politic asumat fără girul statutar al organizaţiei municipale, se situează sub scorul obţinut de Partidul Democrat Liberal la nivelul judeţului Constanţa”, a declarat Mihai Petre. El susţine că tot Biroul Permanent Judeţean trebuie să demisioneze pentru faptul că PDL nu a câştigat decât şase comune din judeţul Constanţa, iar numărul de consilieri judeţeni şi municipali este mai mic decât în urmă cu patru ani. “Acest lucru face ca ponderea PDL în totalul populaţiei cu drept de vot din judeţul Constanţa să fie nesemnificativă. Totodată, votul politic obţinut de PDL la nivelul judeţului Constanţa se află sub potenţialul de 20-22% al partidului care putea fi atins în condiţiile unei strategii coerente de campanie electorală. Personal, consider că menţinerea actualei formule de conducere va conduce la un eşec drastic al PDL Constanţa la alegerile parlamentare din luna noiembrie”, spune Petre.

ATAC Secretarul general adjunct nu este singurul care consideră că o demisie ar fi cea mai bună variantă pentru PDL Constanţa. Deputatul PDL Maria Stavrositu a răspuns ieri acuzelor lansate asupra ei, atât în perioada campaniei electorale cât şi după aflarea rezultatelor. „Pe fond, cred că este vorba despre dorinţa domnului Gigi Chiru de a declanşa un scandal mediatic tocmai pentru a scăpa dânsul de explicaţiile pe care le aşteaptă toată lumea, în urma procentajului dezastruos obţinut”, a declarat deputatul Maria Stavrositu. Ea spune că nu a dorit să reacţioneze până acum pentru a nu crea disensiuni în interiorul partidului în perioada campaniei. „A împânzit oraşul cu bannere, afişe, pliante, ziare, vouchere, scrisori, a fost foarte prezent în presa scrisă, radio şi tv fără a fi incomodat de nimeni, dar cel mai probabil locuitorii Constanţei nu au dorit să voteze o persoană care a pierdut atunci când a candidat la Primăria Eforie, a pierdut când a candidat la funcţia de deputat în Palamentul României, contracandidatul lui câştigând cu peste 60%. În alegeri, Gigi Chiru este perdant prin definiţie: la Primăria Eforie sau la Camera Deputaţilor. Singurele alegeri câştigate au fost în Organizaţia Judeţeană Constanţa, prin fraudă”, susţine Stavrositu.