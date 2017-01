Preselecţie la Constanţa pentru Next Generation Models

Cele mai frumoase şi mai curajoase dintre constănţence au şansa să participe, astăzi, cu începere de la ora 13.00, la City Park Mall, la preselecţia pentru concursul naţional Next Generation Models, ediţia 2010. Este vorba despre cea de-a şaptea ediţie a concursului de modele marca Best Models, Next Generation Models fiind cea mai importantă campanie naţională de descoperire de tinere talente din lumea modei.

Campania de selecţie a celor mai frumoase fete din ţară se desfăşoară în mai multe oraşe, cum ar fi Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov, Suceava, Galaţi, Iaşi, Ploieşti, Oradea, Chişinău şi Bucureşti. Toate modelele alese în urma preselecţiilor din ţară vor participa la finala concursului Next Generation Models - ediţia 2010, din 29 noiembrie, de la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, unde câştigătoarea va primi titlul pentru „Cel mai bun tânăr model al anului 2010\".

Evenimentul Next Generation Models 2010 va reuni nume importante din domeniul modei, vor fi prezentate colecţiile de primavără/vară 2011 ale celor mai importanţi designeri din România. Din juriu vor face parte cei mai importanţi scouteri internaţionali, designeri, fotografi de modă şi fashion editori.

Încă de la prima ediţie, din anul 2003, concursul naţional Next Generation Models s-a impus drept un eveniment de modă de referinţă pe piaţa românească, reunind cele mai importante nume din domeniu.

Titlul de „Cel mai bun tânăr model al anului 2009” a fost câştigat de Alexandra Ulesan, finala având loc pe 30 noiembrie, la Sala Atelier a Teatrului Naţional Bucureşti. La acea dată, Philippe Papadopoulus, reprezentant al agenţiei Marylin Paris şi New York, a declarat că Alexandra va fi următoarea Claudia Schiffer.