Preselecţie pentru fanii constănţeni ai lui Michael

Organizatorii concertelor lui Earnest Valentino în România, sosia lui Michael Jackson, organizează o preselecţie care se adresează tuturor fanilor regretatului megastar, din Constanţa şi Bucureşti. Concursul se va desfăşura până pe data de 17 ianuarie, iar câştigătorul preselecţiei are şansa de a urca pe scenă, alături de Earnest Valentino, la concertul pe care acesta îl va susţine în capitală, pe data de 23 ianuarie. În plus, va avea acces liber la eveniment şi va dansa împreună cu Earnest pe coregrafia melodiei: “The way you make me feel”. Condiţiile şi formularul de participare pot fi găsite pe site-ul rewevents.ro. Pentru a convinge juriul, participanţii la preselecţie trebuie să răspundă la întrebarea: „De ce crezi că esti cel mai mare fan Michael Jackson?” şi să ataşeze o fotografie reprezentativă cu ei imitându-l pe megastar.