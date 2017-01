Preselecţiile pentru „Mamaia Copiilor” s-au încheiat

Seria preselecţiilor zonale pentru Secţiunea de Interpretare Individuală din cadrul Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare „Mamaia Copiilor”, ajunsă, anul acesta, la cea de-a VIII-a ediţie, s-a încheiat, ieri, la Palatul Copiilor din Constanţa. Oraşul de la malul mării a fost gazda ultimei preselecţii zonale, după ce au mai fost organizate concursuri preliminare în alte 15 centre zonale din ţară, începînd cu data de 2 martie: Craiova, Aninoasa, Timişoara, Arad, Reşiţa, Oradea, Cluj, Tîrgu Mureş, Braşov, Ploieşti, Iaşi, Bacău, Galaţi, Călăraşi, Bucureşti. Potrivit directorului festivalului, compozitorul Aurel Manolache, la preselecţiile pentru Interpretare Individuală au fost acceptaţi concurenţi pe următoarele categorii de vîrstă: 5 - 7 ani, 8 - 10 ani, 11 – 13 ani şi 14 – 18 ani.

La fel ca în celelalte centre din ţară, şi la Palatul Copiilor din Constanţa, în acest weekend, copiii au prezentat cîte două melodii de muzică uşoară românească (una dintre acestea făcînd parte, obligatoriu, din repertoriul ediţiilor anterioare ale festivalului), iar juriul a urmărit calităţile interpretative ale copiilor, acurateţea glasului şi prezenţa scenică. „Spre bucuria noastră, la selecţia de anul acesta s-au prezentat copii din ce în ce mai mulţi şi din ce în ce mai bine pregătiţi, în comparaţie cu ediţiile precedente. Pentru juriu este o problemă foarte dificilă, trebuie să selecteze pentru selecţia finală, care va avea loc la Bucureşti, doar cîte trei copii şi sînt mulţi copii foarte buni. De aceea, departajarea se face la... sînge. Criteriile de departajare sînt: intonaţie şi simţ muzical, prezenţă scenică, interpretare artistică şi mişcare scenică. Se dă notă pentru fiecare din aceste criterii şi se face o medie, se adună mediile tuturor membrilor juriului şi în ordinea mediilor, vor fi promovaţi pentru selecţia finală de la Bucureşti”, a spus Aurel Manolache.

De menţionat este faptul că, pentru selecţia finală, care va avea loc în zilele de 17 şi 18 mai, la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, vor fi promovaţi cîte trei copii din fiecare grupă de vîrstă, pentru fiecare centru zonal. Dintre aceştia, juriile de specialitate vor promova, pentru etapa finală de la Mamaia, cîte opt concurenţi din fiecare grupă de vîrstă.

De asemenea, la preselecţiile organizate în centrele zonale au putut concura şi grupurile vocale mari (10 – 20 persoane), iar pentru grupurile mici (două – cinci persoane) – secţiune introdusă în concurs anul acesta -, va exista o singură preselecţie, pe 16 mai, la Bucureşti. „Anul acesta, pentru prima oară, în cadrul Secţiunii de interpretare mai există şi o subsecţie de grupuri mici, formate din două pînă la cinci persoane. Astfel, va fi o zi în plus de festival, în loc de trei seri, cîte au fost pînă anul trecut, vor fi patru seri de festival, una dintre acestea fiind dedicată grupurilor mici şi mari”, a precizat Aurel Manolache.

Etapa de selecţie finală pentru Secţiunea de Creaţie va avea loc pe 15 şi 16 mai, la Bucureşti. La această secţiune pot concura compozitori şi textieri profesionişti sau amatori. Juriul de specialitate, format din membri ai Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, va asculta piesele înregistrate, trimise pentru concurs şi va promova pentru etapa finală de la Mamaia un număr de maximum 20 de compoziţii. Dintre compozitorii constănţeni care au participat la preselecţie sînt: Gigi Rădulescu, Carmen Aldea Vlad, precum şi binecunoscutul compozitor de muzică pentru copii, Dumitru Lupu, care este şi iniţiatorul festivalului, alături de Aurel Manolache.

Membrii juriului, încîntaţi de pregătirea muzicală a concurenţilor

În ceea ce priveşte preselecţiile zonale de sîmbătă şi duminică, de la Palatul Copiilor, copiii din Constanţa s-au prezentat mai bine decît cei de la ediţiile trecute, după cum a remarcat şi directorul Festivalului „Mamaia Copiilor”, Aurel Manolache. „Este îmbucurător faptul că există o grijă mai deosebită din partea profesorilor şi a părinţilor, pentru repertoriul copiilor şi pentru pregătirea lor muzicală”, a precizat Aurel Manolache. Membrii juriului au o misiune grea de îndeplinit, mai ales că participanţii de anul acesta sînt foarte bine pregătiţi. Din comisia de jurizare fac parte: Bogdan Dragomir - reprezentant al Societăţii Române de Radiodifuziune, prof. Doina Ivaşcu – reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean, Liviu Predescu - Radio Constanţa, actorul Liviu Manolache şi compozitorul Aurel Manolache.

„Am emoţii, este a patra oară cînd particip, am trecut de preselecţii de fiecare dată şi am mers la Bucureşti. În anul 2006 am ajuns în finală. Voi interpreta melodia Delfidorul, de George Kerestely şi În paşi de step, de Cornel Fugaru”, a spus, emoţionată, Andreea Cristina Dragu, participantă la preselecţie.

Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare „Mamaia Copiilor” va avea loc în perioada 3 - 6 iulie, pe scena Teatrului de Vară din staţiunea Mamaia. Organizatorii acestui eveniment sînt: Ministerul Culturii şi Cultelor, Autoritatea Naţională pentru Tineret, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Consiliul Judeţean Constanţa şi Agenţia Internaţională Euroconcert.