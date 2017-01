“President’s Day”, la American Corner

American Corner Constanţa, produs al unui parteneriat între Ambasada SUA la Bucureşti şi Universitatea „Ovidius” Constanţa, a organizat, ieri, “President’s Day” cu studenţi ai universităţii constănţene, coordonatorul acestui eveniment fiind lect. univ. dr. Raluca Rogoveanu, English Department în cadrul instituţiei de învăţămînt, care a prezentat studenţilor istoria acestei zile în Power Point, modul în care se fac alegerile la americani, în comparaţie cu sistemul nostru de vot, mecanismul şi dinamica alegerilor în SUA, le-a vorbit despre perioada preşedinţilor George Washington şi Abraham Lincoln şi, bineînţeles, a noului preşedinte Barack Obama. După prezentare, a avut loc proiecţia filmului documentar “Making the Message: the Fight for the Presidency”, realizat de Discovery Channel. „Numele oficial al acestei zile este Washington’s Birthday şi se sărbătoreşte în a treia zi de luni din luna februarie, în onoarea preşedinţilor George Washington şi Abraham Lincoln, ambii fiind născuţi în această lună, George Washington pe 22, iar Lincoln pe 12”, a declarat coordonatorul American Corner, Rodica Toma.