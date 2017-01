Presiune pe leu

Cursul de schimb anunţat de Banca Naţională a României (BNR) a crescut ieri cu 1,63 bani (0,37%), la 4,4188 lei/euro, cel mai ridicat nivel al ultimei săptămâni, pe fondul unor tranzacții mari în piaţa interbancară şi unei presiuni pe monedele din regiune. Pentru dolar, banca centrală a anunţat un curs în urcare cu 1,66 bani (0,51%), la 3,3016 lei. Dolarul se află la cel mai ridicat nivel începând cu sfârşitul lui februarie; este ajutat însă şi de întărirea la nivel internaţional faţă de euro. Francul elveţian a fost cotat de BNR la 3,6313 lei, în creştere cu 1,16 bani (0,32%) faţă de ziua anterioară. „Cursul a deschis şedinţa la 4,4035 lei/euro, nivel care a rămas şi maximul primei părţi a zilei, în contextul presiunii asupra leului în schimburile interbancare, în trend cu evoluţia altor monede din regiune. Volumul tranzacţiilor derulate de bănci a fost ridicat“, spun dealerii. În regiune, forintul şi zlotul au scăzut de asemenea faţă de euro, însă mai lent decât leul. Astfel moneda Ungariei s-a depreciat cu 0,35%, iar cea a Poloniei - cu 0,16%. Ratele medii ale dobânzilor practicate de bănci pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) în lei la 24 de ore au crescut ieri la 1,59 - 2,09% pe an, de la 1,51 - 2,01% miercuri. Ele continuă să fie sub rata dobânzii de politică monetară a BNR, de 3,5% pe an. Indicatorul ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile pentru creditele în lei acordate de bănci pe termen scurt şi mediu, a crescut de la 2,16 la 2,17%.