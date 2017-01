Presiuni pentru a obţine banii de proiecte

Comuna Poarta Albă are demarate mai multe proiecte pentru care a obţinut finanţare, parţială sau totală. “Multe dintre proiecte erau de mult pe lista de aşteptare. Am sperat ca anul acesta să finalizăm parcul din noul cartier de case, însă din nefericire pentru noi şi locuitorii comunei, licitaţia a fost de mai multe ori contestată. Am înţeles că a fost finalizată şi ultima contestaţie depusă la proiectul parcului şi sper să putem demara lucrările. Pentru acest proiect avem toţi banii. Un alt proiect este cel al sălii de sport, unde am primit banii pe etape, în prezent fiind aproape de final, dacă ne gândim că mai avem doar câteva lucrări de amenajare. Un alt proiect care o bună perioadă a zăcut prin birourile celor de la autoritatea de management este cel al bazei sportive. Deşi este depus din 2008, abia în urmă cu câteva luni a fost aprobat şi am primit promisiuni că vom primi şi bani pentru demararea lui. Am avut discuţii la Ministerul Dezvoltării şi am înţeles că toate proiectele au intrat în faza de evaluare, urmând ca, la începutul lui 2011, să începem să primim şi banii pentru baza sportivă. Un proiect important pentru comună este al reţelei de apă şi canalizare. Aici au fost o serie de probleme pe care le-am întâmpinat pe parcurs, dar se pare că, în prezent, s-au rezolvat şi vom primi banii”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. El a precizat că se numără printre primarii care au reuşit să fie trecuţi la finanţare. “Până acum nimeni din Guvern nu ne băga în seamă. A fost nevoie ca noi, primarii PDL, să facem presiuni pentru a putea primi bani pentru proiectele pe care le avem. Noi am înţeles că este criză şi că nu sunt bani la bugetul naţional, dar nu am înţeles ce treabă are acest lucru cu fondurile europene. Se pare că cei de la Bucureşti au înţeles aceste aspecte şi au început să-şi revizuiască atitudinea faţă de aleşii locali, care, până la urmă, au muncit cel mai mult pentru ca ei să ajungă în scaunele de parlamentari sau de miniştri”, a spus Delicoti.