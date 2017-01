Presiuni pentru achiziţii păguboase la Poştă

Fostul şef al Departamentului IT din Poşta Română, Vasile Bărbuleţ, ar fi fost "presat" să facă achiziţia unor produse de software, reiese din declaraţia unui martor audiat de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în dosarul ce are ca obiect prejudicierea companiei cu peste 6 milioane de euro. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, un fost inginer în cadrul Departamentului IT al Companiei Naţionale (CN) Poşta Română SA le-a spus anchetatorilor că a constatat, după ce a utilizat produsele de software, că cerinţele îndeplinite de acestea puteau fi îndeplinite şi de alte produse similare de la alţi producători de soft. Ba mai mult, martorul a susţinut că produsul Acces Control nu este necesar pentru activitatea companiei, cumpărându-se 800 de licenţe pentru 800 de servere. Martorul a mai declarat că înainte de a pleca din CN Poşta Română SA, în anul 2010, în contextul cercetărilor demarate de către organele de urmărire penală, înv. Bărbuleţ Vasile i-a spus “să nu fie supărat pentru că şi el a fost presat de conducerea companiei să facă această achiziţie", se arată în documentul citat. Această afirmaţie, susţin anchetatorii, ar demonstra că atât Bărbuleţ, cât şi ceilalţi învinuiţi din dosar erau conştienţi de faptul că săvârşesc o faptă penală.

PAGUBĂ DE 6,5 MILIOANE DE EURO Procurorii DNA i-au trimis în judecată pe Dan Mihai Toader, fost director general al Companiei Naţionale Poşta Română, Emanoil Lepădatu, fost director executiv economic, Andrei Marinescu, fost director executiv dezvoltare strategică, şi Vasile Bărbuleţ, fost şef al Departamentului IT în CN Poşta Română, toţi fiind acuzaţi de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă calificată. Potrivit rechizitoriului procurorilor, în 2008, Dan Mihai Toader, Emanoil Lepădatu, Andrei Marinescu, în calitate de directori, şi Bărbuleţ Vasile, în calitate de şef departament, "şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu în contextul organizării şi derulării achiziţiei şi implementării unor produse informatice de la firma Data Tech Business Solutions Ltd Cipru". Produsele au fost cumpărate la un preţ supraevaluat de 12 ori, în lipsa fondurilor proprii aferente şi fără îndeplinirea în totalitate a obligaţiilor contractuale de către furnizor, paguba produsă patrimoniului CN Poşta Română fiind estimată la 6.583.000 de euro, a arătat DNA, într-un comunicat de presă.