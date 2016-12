Prestaţie jenantă pentru naţionala lui Lucescu

Naţionala României a început cu stângul pregătirea pentru preliminariile Campionatului European din 2012, cedând clar, scor 0-2, în amicalul disputat, aseară, pe Stadionul “Dan Păltinişanu” din Timişoara, împotriva Israelului. Forţat de accidentări şi suspendări, selecţionerul Răzvan Lucescu a început partida într-o formulă de echipă total schimbată faţă de cea obişnuită, bifând mai multe premiere. Aflat la debut, Florescu a primit tricoul cu numărul 10, în timp ce Rădoi a fost recompensat cu banderola de căpitan. În plus, între buturi a fost introdus Pantilimon, pentru a le da motive de satisfacţie celor 10.000 de spectatori timişoreni. Mutările nu au avut însă efectul scontat, tricolorii având o prestaţie palidă în prima repriză. Chiar dacă au părut să domine jocul, gazdele nu au ameninţat de prea mult ori poarta lui Aouate, cea mai mare ocazie fiind irosită de Roman, după un sfert de oră de joc. În schimb, israelienii au dat lovitura cu câteva secunde înainte de pauză, când vedeta Benayoun a marcat cu un şut la colţul lung, la capătul unei acţiuni personale. Repriza secundă a fost şi mai slabă, tricolorii afişând un joc haotic. Primul minut de la reluare a adus o ratare uriaşă a lui Marica, atacantul român trimiţând din careul mic într-un adversar aflat pe linia porţii. Nemulţumit de jocul elevilor săi, Lucescu jr. a făcut mai mult schimbări, întărind ofensiva, dar Gigel Bucur şi Marius Niculae nu au găsit soluţia pentru a aduce egalarea. Mai mult, cu şase minute înainte de final, Neşu l-a faultat pe Barda în suprafaţa de pedeapsă şi centralul Milorad Mazic a arătat “punctul cu var”. Lovitura de pedeapsă a fost executată de acelaşi Barda, care a transformat perfect în două rînduri, după ce arbitrul a dictat repetarea execuţiei. Finalul a adus numeroase huiduieli din partea spectatorilor din tribune şi confirmarea că Răzvan Lucescu are mult de muncă pentru a crea o nouă generaţie de succes la naţionala României. „Din păcate, am pierdut şi este dureros că nu am putut să-i mulţumim pe suporteri, dar sperăm să remediem erorile. A fost un meci echilibrat, însă am primit două goluri stupide”, a declarat căpitanul Mirel Rădoi. “Am pierdut pe două greşeli copilăreşti. Nu-mi convine rezultatul, pentru că mi-aş fi dorit să câştigăm”, a adăugat Lucescu jr.

Au evoluat - România (antrenor Răzvan Lucescu): Pantilimon - Maftei, D. Goian (46 Tamaş), Rădoi, Neşu (85 Sepsi) - Roman (46 Deac), Codrea (72 Pădureţu), Florescu (83 Ghioane), Nicoliţă (79 A. Crisstea) - Marica (62 M. Niculae), D. Niculae (62 G. Bucur); Israel (antrenor Eli Ohana): Aouate (46 Davidovici) - Saban, Ben Haim (70 Mori), Strul (53 Keinan), Ziv - Vermouth (70 Natko), Kyal (90 Gafni), Benayoun (81 Golan), Yadin (46 Cohen) - Collauti (46 Arbeitman), Schechter (46 Barda). Marcatori: Benayoun 45, Barda 84-pen. Cartonaşe galbene: Neşu, Rădoi / Benayoun. Au arbitrat: Milorad Mazic - Igor Radojcic şi Srdan Milutinovic (toţi din Serbia). Spectatori: 10.000.