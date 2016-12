Astăzi se dezbate moţiunea de cenzură! Avînd în vedere noua majoritate parlamentară, creată după excluderea PSD-ului de la guvernare, cabinetul „Boc 2” ar trebui să cadă, deşi nu sînt excluse unele surprize. Dacă mai punem la socoteală şi faptul că marţea ar fi „trei ceasuri rele”, cum se spune în popor, plus amănuntul conform căruia ne aflăm în a13-a zi calendaristică din luna octombrie, atunci înseamnă că ghinionul premierului Emil Boc este complet şi soarta cabinetului său pecetluită… Ceea ce, însă, mie mi se pare suspectă, rămîne liniştea liderilor PD-L, de parcă n-ar urma o catastrofă politică pentru partidul lor. Din acest motiv, am senzaţia că ei au pus ceva la cale, în mare secret, ori Traian Băsescu are un „plan B”. Am mai încercat, acum cîteva zile, să creionez un posibil scenariu al evenimentelor de după moţiunea de cenzură, dar acum nu mai sînt atît de sigur, deoarece Constituţia noastră este încîlcită şi lasă tot soiul de portiţe de scăpare pentru actualul guvern. De aceea, prefer să mă abţin de la orice pronostic, aşteptînd deznodămîntul.

În schimb, pot să fac unele presupuneri pe alte două subiecte, pe care le comasez într-un singur comentariu, deşi cred că ar fi meritat editoriale separate. Mai întîi, vreau să mă refer pe scurt la dezvăluirea lui Miron Mitrea, de săptămîna trecută, care a afirmat că Marian Vanghelie deţine numeroase informaţii clasificate din arhiva serviciului special „2 şi un sfert” al Ministerului de Interne. Mi s-a părut un gest gratuit din partea lui Mitrea sau chiar dăunător! Nu a spus nicio noutate, pentru că Vanghelie recunoscuse public, mai demult, acest lucru şi nimeni nu are cum să folosească o asemenea informaţie. Dacă scopul acestei dezvăluiri ar fi fost acela de a dovedi că exact acesta era motivul real ce l-a determinat pe Traian Băsescu să se descotorosească de Dan Nica, fapt ce rămîne foarte probabil, aş mai fi înţeles gestul. Dar Mitrea nu şi-a dus raţionamentul pînă la capăt, lăsînd dezvăluirea neterminată, ca să zic aşa, din care cauză ştirea nu a produs niciun efect imediat, cu excepţia unei dezminţiri a lui Vasile Blaga, ce a sărit în apărarea DGIPI-ului. Există însă riscul ca un astfel de gest să-l enerveze pe Băsescu, determinîndu-l să arunce pe piaţă tot felul de intoxicări sau fumigene împotriva PSD-ului. De aceea am afirmat că gestul lui Mitrea a fost şi inutil, dar şi dăunător, poate…

În prelungirea acestei, hai să zicem aşa, „jumătăţi de dezvăluire”, am remarcat o scurtă analiză a jurnalistului Dan Cristian Tudorică. Pe lîngă cunoscutele cercuri de interese care transcend graniţele partidelor, despre care presa a scris de nenumărate ori, ziaristul a afirmat că au mai apărut, mai ales în preajma campaniilor electorale, nişte „bisericuţe” sau „bresle” de prieteni politici sau foşti colegi de ministere sau servicii, indiferent de partidele din care fac parte, care se servesc reciproc, la nevoie, şi trafichează informaţii utile. Aceasta ar fi încă o faţă nevăzută a sistemului ticăloşit pe care Băsescu, în loc să-l distrugă, l-a făcut să prospere, în ultimii cinci ani.

Iată un argument în plus care mă determină să mă abţin de la vreun pronostic în legătură cu soarta cabinetului „Boc 2” şi a moţiunii de astăzi, căci nu cunosc toate conexiunile subterane ale acestui moment politic, conexiuni care sînt mai încurcate decît căile Domnului!