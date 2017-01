Preţ în creştere pentru acţiunile Rompetrol Rafinare

Acţiunile Rompetrol Rafinare au demarat cu dreptul în acest an în listarea pe bursă, urcînd puternic, cu 14,6%, din prima oră a primei şedinţei bursiere din 2009. Titlurile Rompetrol Rafinare erau ieri cele mai lichide din piaţă, însă valoarea cumulată a operaţiunilor era de numai 76.000 de lei, după prima oră de tranzacţionare. Cea mai recentă tranzacţie a fost efectuată la 0,0212 lei/acţiune, un preţ situat însă sub valoarea medie de tranzacţionare al titlurilor companiei din perioada 17 ianuarie 2007 - 17 ianuarie 2008, respectiv de peste 0,1 lei/acţiune. Acest preţ mediu a fost solicitat de către fondul de investiţii QVT Fund în „impunerea” adresată acţionarului majoritar al grupului Rompetrol, de preluare a restului de 26,74% din capitalul rămas neadjudecat din Rompetrol Rafinare. Fondul de investiţii QVT Fund a cerut anul trecut Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) să oblige acţionarul majoritar să deruleze o ofertă de preluare integrală a companiei. Cotaţia acţiunilor Rompetrol Rafinare a scăzut anul trecut cu 83,18%, de la 0,11 lei, la 0,0185 lei. Legislaţia pieţei de capital prevede ca la schimbarea acţionarului majoritar al unei companii listate, acesta trebuie să deruleze o ofertă de preluare pentru toate acţiunile pe care nu le deţine. Evoluţia spectaculoasă a acţiunilor Rompetrol Rafinare a atras interesul investitorilor şi pentru titlurile Rompetrol Well Services, care au crescut cu 13,67%, fiind cotate la 0,341 lei. Tranzacţiile cu titlurile Rompetrol Well Services au cumulat numai 69.000 de lei, respectiv al doilea rulaj din piaţă.