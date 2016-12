Preţ mai mare la gaze, după calendar...

13:31:07 / 24 Aprilie 2015

Preturi mari sa fie ...

Practic,sunt considerate fiinte umane doar cateva sute,cel mult cateva mii de personae din Romania,adica acele personae care-si permit sa traiasca mai mult decat decent in conditiile politico-economice actuale. Restul romanilor sunt doar niste elemente neimportante,fara nevoi,fara suflet,necesare statisticilor si aducatoare de voturi. Aceasta mare masa de oameni nu are importanta daca suporta preturi europene la mizeria care de fraudulos numita salariu in Romania. Pana la urma la ce bun au murit naivii in 1989? Pai se putea ruina tara si fara asa zisa revolutie,si asa dupa Ceausescu tot aceiasi indivizi conduc tara,adica nemernicii comunistoizi sub diverse denumiri de partide,ba sunt si unii noi,mai idioti si mai ticalosi ca cei de dinainte. Bine ca macar unii au reusit sa plece afara,ei vor supravietui fara mari trauma.