Preţ record pentru un artist arab

Un tablou al maestrului egiptean Mahmud Said (1897 - 1964) a fost vândut marţi seară, în cadrul unei licitaţii organizate în Dubai, pentru 2,43 milioane de dolari, un preţ record pentru o operă semnată de un artist arab. Tabloul ”Les chadoufs”, ce prezintă ţărani egipteni cărând apă din Nil, a avut un preţ de pornire de 150.000 de dolari, potrivit casei de licitaţii Christie\'s. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică. Tabloul a aparţinut fostului primar al Jeddahului (Arabia Saudită), Mohammad Said al-Farès. 25 de opere făcând parte din colecţia sa privată au fost scoase la licitaţie de casa Christie\'s, fiind vândute pentru o sumă totală de 8,7 milioane de dolari. În total, în urma acestei licitaţii, a fost raportată suma de 15,1 milioane de dolari, potrivit organizatorilor. Printre operele vândute s-au numărat o pânză a iranianului Parviz Tanavoli, ”Un poète et une cage” (un milion de dolari) şi un alt tablou de Mahmud Said, ”Soleil couchant à Louksor” (902.000 dolari). Potrivit casei Christie\'s, 64,5% dintre cumpărători sunt originari din Orientul Mijlociu, ceilalţi fiind americani şi europeni.