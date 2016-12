Avem de-a face cu tot felul de indivizi care se cred preţioşi şi importanţi. În realitate, behăie de proşti şi de soioşi ce sînt. Dau cu rîtul peste tot şi cu mucii în fasole. Depinde de unde bate vîntul… Preţiosul patriei suferă de otită. Cel puţin, la prima vedere, aşa pare… Dacă îi vorbeşte unul care nu este de rangul lui, culmea, nu-l aude! Să-l vedeţi cum se sclifoseşte ca şi cum ar fi călcat într-un rahat! Mă rog, ca simplu om al muncii, nu e bine să-l deranjezi la orele sale de maxim metabolism personal şi indezirabil, după cum singur declară. Preţiosul patriei este un cascador desăvîrşit. Ca să-ţi vorbească, atunci cînd catadicseşte să facă acest lucru, se urcă tocmai în vîrful limbii, un punct greu de atins. De altfel, marii noştri alpinişti sînt mici copii în materie de căţarare pe vîrfuri periculoase. Chiar el în persoană, deşi exersează frecvent schema asta, întîmpină zilnic numeroase dificultăţi. În primul rînd, datorită efectelor generate de greaţa care îl cuprinde ori de cîte ori este nevoit să poarte un scurt dialog cu un reprezentant al proletariatului actual. Sau, mă rog, cu un oarecare alegător care, într-un moment de cumpănă, realizează că a fost tras în piept. Ca să vorbească totuşi, pentru că nu are încotro, cu bietul cetăţean, se caţără în vîrful limbii. Abia cînd ajunge acolo, cum să zic, în vîrful vîrfului, rosteşte două sau trei vorbe de pomană adresate interlocutorului său. E ca şi cum s-ar screme. Poate că cetăţeanul s-a întrebat de multe ori de ce este ţinut minute în şir în anticamera unui preţios al democraţiei noastre. Cine şi de ce îşi bate joc de timpul lui? De ce este tratat ca un milog ambulatoriu, fiind adesea aruncat pe scări, cu petiţia lui cu tot! Ei bine, în astfel de momente, preţiosul se antrenează pentru escaladarea limbii. Îşi pregăteşte ustensilele şi ghetele de munte. Repet, nici pentru el nu-i chiar o bagatelă ca să ajungă în vîrful limbii. Adevărul e că îi ia foarte mult. Din acest motiv, unii dintre preţioşii patriei, precum directori, parlamentari etc., lipsesc de la audienţe. Întrebi: “Unde este domnul senator cutare?“ Răspuns: ”Urcă”. Unora, evident, dintre preţioşi, urcatul ăsta le ia ani de zile. Am auzit la televizor că, în timpul unei greve, Berceanu nu a ieşit la “vorbitor” pe motiv de şedinţă! A răspuns sec: ”Sînt în şedinţă”. Constat că, în democraţia noastră autentică, a crescut numărul de şedinţe pe cap de politician. Mai nou, ele au devenit şi apanajul unor şmecheri. Dacă suni un politician anonim, ca să se dea el important, te trimite la plimbare, motivînd că e în şedinţă de guvern! Ce să caute el acolo? Cunosc un individ preţios care, de fiecare dată cînd bate covorul, sub atenta îndrumare a nevestei şi a soacrei, închide telefonul. După aceea se scuză că a luat decizii importante pentru ţară! Cînd se întîlnesc la o masă, preţioşii stau cu ochii în telefoane şi nu-şi vorbesc deloc. Sînt prea ocupaţi cu… mesajele. Dacă îi întrebi, habar nu au cu cine s-au întîlnit ieri! Practic, nici preţioşii patriei nu vorbesc între ei!