Preţ-record la Sotheby’s pentru un tablou al românului Radu Ghenie

În 30 iunie, la Casa de licitaţii „Sotheby’s” din Londra, s-a înregistrat un neaşteptat record de preţ pentru artistul român Radu Ghenie. Lucrarea “The Fake Rothko”, realizată în 2010, a fost adjudecată pentru 1.426.500 de lire sterline (1.778.422 de euro), de peste patru ori mai mult decât estimarea de 250.000 - 350.000 de lire sterline (311.676 - 436.346 de euro). Propusă în licitaţie de Galeria „Judin” din Berlin, care o cumpărase de la artist la expoziţia „The Hunted”, găzduită în acelaşi an de galerie, lucrarea este prezentată astfel în catalogul licitaţiei: „Intitulată "The Fake Rothko", lucrarea este o revizitare cu totul personală a istoriei Sfântului Anton, sfântul pe care diavolul a încercat să-l ispitească în deşert, povestea biblică arhetipală a puterii voinţei împotriva ispitei. Această temă a inspirat o pleiadă de artişti de-a lungul istoriei artei, de la Michelangelo la imaginile suprarealiste ale lui Salvador Dali şi Max Ernst". Radu Ghenie a studiat pictura la Cluj, unde, împotriva curentului, s-a îndreptat către arta figurativă. În 2005 a fondat împreună cu Mihai Pop Galeria „Plan B” din Cluj, spaţiu pentru artă contemporană şi dezbateri, o punte de dialog cu artişti contemporani internaţionali, dar şi un cadru de promovare pentru cei autohtoni. Aici deschide prima lui expoziţie personală, intitulată „If You Open It You Get Dirty”, în 2006, la trei ani după terminarea facultăţii. Operele lui Adrian Ghenie pot fi găsite în muzeele de artă modernă şi contemporană din Denver, San Francisco, Gand, Los Angeles, Anvers, iar revista „Art+Auction” îl include în topul celor mai căutaţi 50 de artişti contemporani din lume.