Preţ-record obţinut la licitaţie

O cameră video folosită în timpul filmărilor pentru lungmetrajul “Star Wars: Special Edition / Războiul Stelelor: Ediţie Specială” a fost vândută la licitaţie, doborând toate recordurile precedente stabilite de echipamentele folosite în industria cinematografică. Camera video a fost vândută cu 625.000 de dolari la licitaţia Debbie Reynolds Collection Part II, organizată de casa Profiles in History pe data de 3 decembrie, în SUA. Camera Panavision Psr 35 mm a fost folosită de George Lucas pentru a realiza cadrele principale din acest film. Camera a fost vândută cu toate accesoriile originale, fiind restaurată şi este complet funcţională.

Următoarea licitaţie organizată de casa Profiles in History se va numi Icons of Hollywood şi va avea loc pe 15 şi 16 decembrie la The Paley Center for Media din Beverly Hills. Printre obiectele scoase la vânzare se numără pantofii rubinii ai lui Dorothy şi costumul personajului Leul cel Laş din filmul “Wizard of Oz / Vrăjitorul din Oz”, maşina sport model DeLorean din lungmetrajul SF “Back in the Future lll / Înapoi în viitor III”, costumul de pilot purtat de Steve McQueen în timpul cursei de la Le Mans şi pelerina purtată de Bela Lugosi în filmul “Dracula”.